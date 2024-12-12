Her Detayında Apayrı Güzellikler Barındıran Sıra Dışı Bir Destinasyon: Bangkok

Bangkok’un en ünlü noktalarından biri olan Grand Palace tam bir görkem abidesi. Altın kaplama detayları ve devasa boyutuyla masalsı bir havası var. Yakınındaki Wat Pho ise, dev Yatan Buda heykeliyle meşhur. 46 metre uzunluğundaki bu heykeli gördüğünde 'Bu kadar büyük yapmak şart mıydı?' diye düşünebilirsin. Ama gözlerin kamaşacak, orası kesin.