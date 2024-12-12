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Her Detayında Apayrı Güzellikler Barındıran Sıra Dışı Bir Destinasyon: Bangkok

etiket Her Detayında Apayrı Güzellikler Barındıran Sıra Dışı Bir Destinasyon: Bangkok

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 10:16

Bangkok… Bu şehir öyle bir yer ki, ne beklerseniz bekleyin her köşesinde şaşıracaksınız. Tayland’ın başkenti olmasının yanı sıra, rengarenk tapınakları, çılgın sokak lezzetleri, keşfetmesi bitmeyen alışveriş durakları ve eğlence dolu geceleriyle tam bir cazibe merkezi! Hazırsanız, Bangkok’ta yapmanız gereken 15 muhteşem şeyi konuşalım. Ama uyarıyoruz, bu yazı sizi bavul hazırlamaya itebilir!

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1. Büyük Saray ve Wat Pho’da tarihi keşfe çıkın!

1. Büyük Saray ve Wat Pho’da tarihi keşfe çıkın!

Bangkok’un en ünlü noktalarından biri olan Grand Palace tam bir görkem abidesi. Altın kaplama detayları ve devasa boyutuyla masalsı bir havası var. Yakınındaki Wat Pho ise, dev Yatan Buda heykeliyle meşhur. 46 metre uzunluğundaki bu heykeli gördüğünde 'Bu kadar büyük yapmak şart mıydı?' diye düşünebilirsin. Ama gözlerin kamaşacak, orası kesin.

2. Wat Arun’da gün doğumuna tanıklık edin!

2. Wat Arun’da gün doğumuna tanıklık edin!

Wat Arun, yani 'Şafak Tapınağı,' adını gerçekten hak ediyor. Güneş doğarken bu tapınağın nehirden yansıyan görüntüsü sizi büyüleyecek. Merdivenleri biraz dik, evet, ama zirveye çıktığınızda manzara her şeye değer. Seni biraz terletecek, biraz da nefesini kesecek bir deneyim… Bangkok’un ödülü işte bu!

3. Tuktuk’la Bangkok sokaklarında hızlı bir tura çık!

3. Tuktuk’la Bangkok sokaklarında hızlı bir tura çık!

Bangkok’ta ulaşımın kralı kesinlikle tuktuk! Sokaklarda bu üç tekerlekli araçlara bindiğinde kendini video oyunundaymış gibi hissedeceksin. Sürücüler hem rehber hem de stand-up komedyeni gibi; seni sokak sokak gezdirirken bolca güldürüyorlar. Ama kemerini sıkı bağla, çünkü trafik kuralları biraz... esnek.

4. Sokak lezzetlerini keşfet: Pad Thai’den tarantula’ya!

4. Sokak lezzetlerini keşfet: Pad Thai’den tarantula’ya!

Sokak yemekleri Bangkok’un ruhudur! Khao San Road’da Pad Thai’nin en iyisini tadabilirsiniz. Tatlı severler için Mango Sticky Rice şiddetle önerilir. Cesaretin varsa kızarmış böcekler ve hatta tarantula gibi egzotik seçenekler de var. Bir lokma aldıktan sonra sosyal medya hikayeleriniz patlayabilir ama tadı konusunda garanti veremiyoruz maalesef!

5. Chao Phraya Nehri’nde tekne turu!

5. Chao Phraya Nehri’nde tekne turu!

Chao Phraya Nehri, Bangkok’un kalbi gibi. Gün batımında teknede olmak, şehrin ışıkları arasında bir masal gibi hissettiriyor. Ama teknedeyken dikkatli olun, bir anda nehirden gelen hafif ‘tuhaf’ bir esinti canınızı sıkabilir. Hem romantik hem de macera dolu, açıkçası tam da Bangkok stili!

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6. Chatuchak Weekend Market’te pazarlık yapmayı öğrenin!

6. Chatuchak Weekend Market’te pazarlık yapmayı öğrenin!

Dünyanın en büyük açık hava pazarlarından biri olan Chatuchak Market tam bir cennet. 15.000’den fazla tezgah arasında kaybolma ihtimaliniz en az %99. El yapımı hediyelikler, vintage kıyafetler ve Tay mutfağının tadımlık sürprizleri burada seni bekliyor. Ama dikkat, pazarlık şart! 'Bu fiyata olur mu abla?' taktiğini Tayca öğrenin.

7. Rooftop mekanlarda şehir manzarasının keyfini çıkarın!

7. Rooftop mekanlarda şehir manzarasının keyfini çıkarın!

Bangkok’un çatı barları efsanedir! Özellikle Sky Bar veya Vertigo gibi mekanlarda bir içeceğini yudumlarken şehrin 360 derece manzarasını izlemek paha biçilemez bir deneyim olacak. Özellikle akşam ışıklar yandığında Bangkok tam bir yıldız gibi parlıyor. Ama fiyatlar biraz yüksek, bunu da söylemeden geçmeyelim.

8. Çin Mahallesi’nde tatlara yolculuk!

8. Çin Mahallesi’nde tatlara yolculuk!

Bangkok’un Chinatown bölgesi, tam bir gastronomi şöleni. Baharatlı noodle çorbası, ördek kızartması ve türlü türlü deniz ürünleri burada sizi bekliyor. Geceleri daha da renklenen bu bölgeyi mutlaka ziyaret etmelisin. Ama önce mideni boş bırak, çünkü buradan aç çıkmak imkansız!

9. Floating Market: Tekneler arasında alışveriş keyfi!

9. Floating Market: Tekneler arasında alışveriş keyfi!

Bangkok’un meşhur yüzen pazarlarında alışveriş yapmak farklı bir deneyim. Nehir üzerindeki teknelerde taptaze tropikal meyveler, el yapımı ürünler ve sokak lezzetleri satılıyor. Ama acele etmeyin, çünkü bir şey düşerse suyun derinliklerinden almak pek mümkün değil!

10. Bangkok’un yeşil kalbi: Lumpini Park!

10. Bangkok’un yeşil kalbi: Lumpini Park!

Tüm bunları yaptıktan sonra biraz şehir kalabalığından kaçmak istersen, Lumpini Park tam sana göre. Kuş sesleri arasında yürüyüş yapabilir, gölette bir sandal kiralayıp huzur bulabilirsin. Ama gölette yüzmek yok, çünkü devasa kertenkeleler seni gözüne kestirebilir!

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11. Skytrain ile şehir turu!

11. Skytrain ile şehir turu!

Bangkok’un Skytrain’i hem hızlı hem de modern bir ulaşım aracı. Özellikle yoğun trafikten kaçmak için birebir. Üstelik yukarıdan şehri izlemek ayrı bir keyif. Ama kalabalık saatlerde trene binmeye çalışırken kendini Survivor parkurunda gibi hissedebilirsin! Diğer güzel bir tarafı ise sanki Gotham'dasın...

12. Jim Thompson House’ta bir sanat molası!

12. Jim Thompson House’ta bir sanat molası!

Tay ipeği ticaretinin öncüsü Jim Thompson’un evi, sanat ve tarih meraklıları için mükemmel bir nokta. Geleneksel Tay mimarisiyle inşa edilmiş bu evde dolaşırken bir yandan ipek dokuma hikayelerine tanık olabilir, bir yandan da bahçesinin huzurunda kafa dinleyebilirsin.

13. Son olarak geceleri dışarıya çıkmayı ihmal etmeyin!

13. Son olarak geceleri dışarıya çıkmayı ihmal etmeyin!

Soi Cowboy, Patpong gibi yerlerde Bangkok’un çılgın gece hayatına tanıklık edebilirsin. Dans, müzik, ışıklar… Eğlence sabaha kadar devam ediyor! Ama dikkat etmelisin, çünkü bu çılgın partilerde zaman kavramın kaybolabilir ve kendini güneş doğarken dans pistinde bulabilirsin!

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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