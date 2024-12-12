Her Detayında Apayrı Güzellikler Barındıran Sıra Dışı Bir Destinasyon: Bangkok
Her Detayında Apayrı Güzellikler Barındıran Sıra Dışı Bir Destinasyon: Bangkok
Bangkok… Bu şehir öyle bir yer ki, ne beklerseniz bekleyin her köşesinde şaşıracaksınız. Tayland’ın başkenti olmasının yanı sıra, rengarenk tapınakları, çılgın sokak lezzetleri, keşfetmesi bitmeyen alışveriş durakları ve eğlence dolu geceleriyle tam bir cazibe merkezi! Hazırsanız, Bangkok’ta yapmanız gereken 15 muhteşem şeyi konuşalım. Ama uyarıyoruz, bu yazı sizi bavul hazırlamaya itebilir!
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1. Büyük Saray ve Wat Pho’da tarihi keşfe çıkın!
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2. Wat Arun’da gün doğumuna tanıklık edin!
3. Tuktuk’la Bangkok sokaklarında hızlı bir tura çık!
4. Sokak lezzetlerini keşfet: Pad Thai’den tarantula’ya!
5. Chao Phraya Nehri’nde tekne turu!
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6. Chatuchak Weekend Market’te pazarlık yapmayı öğrenin!
7. Rooftop mekanlarda şehir manzarasının keyfini çıkarın!
8. Çin Mahallesi’nde tatlara yolculuk!
9. Floating Market: Tekneler arasında alışveriş keyfi!
10. Bangkok’un yeşil kalbi: Lumpini Park!
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11. Skytrain ile şehir turu!
12. Jim Thompson House’ta bir sanat molası!
13. Son olarak geceleri dışarıya çıkmayı ihmal etmeyin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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