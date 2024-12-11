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2025’e Hangi Ülkede Girmelisin?

etiket 2025’e Hangi Ülkede Girmelisin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 16:16

Yeni yıl yeni başlangıçlar demek değil midir? Tam da bu sebeple yeni yıla özel bir yerde girmek gerekir! 

Hazırsan yeni yıla nerede girmen gerektiğini söylüyoruz!

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1. Genel olarak yılbaşlarını kimlerle geçirdiğini öğrenebilir miyiz?

2. Yeni yıldan en büyük beklentin nedir peki?

3. Her yılbaşında kutlama yapmak için özel bir plan yapıyor musun yoksa evde PTT(Pijama,Terlik, Televizyon) de yaptığın oluyor mu?

4. Söyle bakalım, yeni bir yıla girecek olmak seni ne kadar heyecanlandırıyor?

5. Bir yılbaşı ağacı seç bakalım!

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6. Yeni bir yıla başlayacak olmak seni heyecanlandırıyor mu?

7. Senin için bu hayattaki en değerli şey ne?

8. Senin için yılbaşını yılbaşı yapan şey ne?

Japonya-Tokyo

Japonya-Tokyo

Yeni yıla modern ve gelenekselin buluştuğu bir atmosferde girmek ister misin? Tokyo tam da bunun adresi! Meiji Tapınağı’nda dileklerini fısıldadıktan sonra Shibuya’nın hareketli sokaklarında geri sayım yapabilir, Japon mutfağının leziz tatlarıyla 2024’ü karşılayabilirsin. Belki de yeni yılın ilk günü, Fuji Dağı'nın eteklerinde huzur dolu bir yürüyüş yaparak kendini yeniden keşfedersin. Tokyo’nun enerjisi ve dinginliği, sana yıl boyunca eşlik edecek.

Brezilya - Rio de Janeiro

Brezilya - Rio de Janeiro

Yeni yılı sıcacık bir sahil partisinde geçirmek kulağa nasıl geliyor? Rio de Janeiro, Copacabana Plajı'nda düzenlenen rengarenk kutlamalarıyla dünyaca ünlü. Beyaz kıyafetlerini giy, denize çiçek bırak ve Latin ritimlerinin büyüsüne kapılarak yeni yılın ilk dakikalarına dansla gir! Hem eğlence dolu hem de pozitif enerjilerle dolup taşan bir başlangıç istiyorsan, Rio seni bekliyor.

İtalya - Floransa

İtalya - Floransa

Yeni yıla romantik bir şehirde, tarihin ve sanatın büyüsüyle girmek ister misin? Floransa, Arno Nehri kenarında büyüleyici ışıklarla süslenmiş bir masal diyarı gibi. Şehir meydanındaki konserlere katılabilir, İtalyan mutfağının en güzel lezzetlerini tadarken 2025’e keyifle 'Merhaba' diyebilirsin. Floransa'nın o sıcacık atmosferiyle yeni yıl, kesinlikle unutulmaz olacak!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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