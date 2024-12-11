2025’e Hangi Ülkede Girmelisin?

Yeni yıla modern ve gelenekselin buluştuğu bir atmosferde girmek ister misin? Tokyo tam da bunun adresi! Meiji Tapınağı’nda dileklerini fısıldadıktan sonra Shibuya’nın hareketli sokaklarında geri sayım yapabilir, Japon mutfağının leziz tatlarıyla 2024’ü karşılayabilirsin. Belki de yeni yılın ilk günü, Fuji Dağı'nın eteklerinde huzur dolu bir yürüyüş yaparak kendini yeniden keşfedersin. Tokyo’nun enerjisi ve dinginliği, sana yıl boyunca eşlik edecek.