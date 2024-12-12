Şu Anki Ruh Haline Göre Gitmen Gereken Avrupa Ülkesini Söylüyoruz!
Şu Anki Ruh Haline Göre Gitmen Gereken Avrupa Ülkesini Söylüyoruz!
Bazen kendimizi bambaşka bir yerde, tüm dertlerden uzakta hayal ederiz. Peki, şu anki ruh haline göre Avrupa'da nerede olmalısın? Testi çöz ve valizini hangi ülkeye hazırlaman gerektiğini hemen öğren!
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1. Günün nasıl başladı?
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2. Kendini en çok hangi hava durumunda rahat hissediyorsun?
3. Hafta sonu tatilinde ne yapmak istersin?
4. Şu an hangi içeceği içmek seni mutlu ederdi?
5. Hangi tür müzik ruhunu dinlendiriyor?
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6. Stresli bir günün sonunda nasıl rahatlıyorsun?
7. Avrupa tatili için en önemli motivasyonun ne olur?
8. Bu sosyal medya platformlarından hangisini daha çok seviyorsun?
9. Bu renklerden hangisi seni daha iyi ifade ediyor?
10. Tatilde bütçeni nasıl kullanırsın?
Görmen gereken ülke Roma, İtalya!
Görmen gereken ülke Paris, Fransa!
Görmen gereken ülke Amsterdam, Hollanda!
Görmen gereken ülke Prag, Çekya!
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