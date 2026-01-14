Neşe Karaböcek'in Kardeşi Gülden Karaböcek'in Yıllar Öncesine Ait Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu
Arabesk ve fantezi müziğin efsane isimlerinden Gülden Karaböcek, sosyal medyada yeniden konuşulan bir olayla gündeme geldi. 2021 yılında Konya’daki bir çorbacıda şarkı söylediği iddiasına ait görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Türk müzik tarihine hem şarkılarıyla hem de yıllardır konuşulan aile hikâyeleriyle damga vuran isimlerin başında Gülden Karaböcek ile Neşe Karaböcek geliyor.
Son olarak Gülden Karaböcek’in Konya’da bir çorbacıda şarkı söylediği anların yeniden gündem oldu.
