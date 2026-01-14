onedio
Neşe Karaböcek'in Kardeşi Gülden Karaböcek'in Yıllar Öncesine Ait Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu

Neşe Karaböcek'in Kardeşi Gülden Karaböcek'in Yıllar Öncesine Ait Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu

14.01.2026 - 14:57

Arabesk ve fantezi müziğin efsane isimlerinden Gülden Karaböcek, sosyal medyada yeniden konuşulan bir olayla gündeme geldi. 2021 yılında Konya’daki bir çorbacıda şarkı söylediği iddiasına ait görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Türk müzik tarihine hem şarkılarıyla hem de yıllardır konuşulan aile hikâyeleriyle damga vuran isimlerin başında Gülden Karaböcek ile Neşe Karaböcek geliyor.

Arabesk ve fantezi müziğin iki güçlü sesi olan Karaböcek kardeşler, bir dönem aynı soyadı altında anılsalar da yıllar içinde yaşanan kırılmalarla magazin tarihinin en çok konuşulan ailelerinden biri hâline geldi. Uzun süredir araları açık olduğu bilinen iki kardeşin hikâyesi, yalnızca müzikleriyle değil, perde arkasında yaşananlarla da hâlâ merak konusu.

Son olarak Gülden Karaböcek’in Konya’da bir çorbacıda şarkı söylediği anların yeniden gündem oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

