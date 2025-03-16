Neden Acılar İçindesin?
Neden Acılar İçindesin?
Hepimiz zaman zaman hayatın getirdiği zorluklar karşısında bunalmış ve sıkışmış hissedebiliriz. Peki senin içindeki acıların kaynağı ne? Senin acılarının sebebi içinde bulunduğun durumlar mı yoksa sen misin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hayatında en son ne zaman kendini gerçekten mutlu hissettin?
4. Stresli hissettiğinde genellikle ne yaparsın?
5. Gece yattığında düşüncelere dalıyor musun?
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6. İçinde taşıdığın en büyük kaygı nedir?
7. Sevdiklerinle olan ilişkilerin nasıl?
8. Kendine olan güvenin ne durumda?
9. Kendini ifade etme konusunda iyi misin?
10. Hayatında en çok seni ne yıpratıyor?
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Sen stres yüzünden acılar içindesin!
Sen yaşadığın hayal kırıklıkları yüzünden acılar içindesin!
Sen hayatındaki baskılar yüzünden acılar içindesin!
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