Neden Acılar İçindesin?

Senin hayatında farkına bile varmadığın birçok görünmez baskı var ve bu baskılar her geçen gün omuzlarına daha fazla yük bindiriyor. Kendin olmanın, istediğin gibi yaşamanın önündeki en büyük engellerden biri, başkalarının senden beklentileri. Bu beklentiler, seni sürekli bir performans göstermeye, başkalarının gözünde başarılı ve uyumlu görünmeye zorluyor. Aile, toplum, arkadaş çevresi, hatta sosyal medya bile senden 'ideal' bir yaşam biçimi talep ediyor. Kendine ait kararlar almakta zorlanıyor, başkalarını memnun etme çabasıyla kendi isteklerini bastırıyorsun. Sürekli bir şeylere yetişme, bir şeyleri başarma, toplumun kabul ettiği kalıplara uyma baskısı altındasın. Kendin olmak ve özgürce hareket etmek istediğin her an, bu görünmez zincirler seni durduruyor. İnsanların senden ne beklediği üzerine fazla düşünmeye başladığında, zamanla kendi isteklerini ve arzularını da unutmaya başladın. Bu baskılar, kim olduğun konusunda seni belirsizliklere sürüklüyor. Toplumsal normlara uyum sağlamak için kendini şekillendirmeye çalışıyorsun, fakat bu süreçte içsel huzurunu kaybediyorsun. Her adımında onaylanmak ya da kabul görmek için attığın adımlar, seni giderek kendinden uzaklaştırıyor. Bu baskılar nedeniyle kendi hayatının yönetimini kaybetmiş gibi hissediyorsun. Sanki bir başkasının senin için yazdığı bir senaryoyu oynamaya zorlanıyormuşsun gibi. Ancak bu roller, senin içindeki gerçek benliğini yansıtmak yerine, seni bir gölgeye dönüştürüyor. Kendi isteklerine kulak vermek yerine, dışarıdaki seslerin seni yönetmesine izin veriyorsun. Belki de artık bu baskıların farkına varmanın ve onlarla başa çıkmanın zamanı geldi. Kendine dönüp, gerçekten ne istediğini, neyin seni mutlu edeceğini sorgulamalısın. Toplumun dayattığı kalıplardan ve başkalarının beklentilerinden sıyrılmak, zor olsa da uzun vadede sana daha büyük bir özgürlük getirebilir. Çünkü başkalarının çizdiği bir yolun peşinden gitmek yerine, kendi yolunu çizdiğinde, gerçek mutluluğu bulma şansın olacak.