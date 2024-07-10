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Ne Kadar Yemek Seçtiğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Ne Kadar Yemek Seçtiğini Tahmin Ediyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 21:01

Yemek seçen biri misin? Eğer cevabın hayır ise bu test gerçekleri ortaya çıkaracak! Sen soruları yanıtla, biz de sana ne kadar yemek seçtiğini söyleyelim...

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1. Kahvaltıda en az üç çeşit peynir arayanlardan mısın?

2. En çok neyli börek seversin?

3. Salatada bu malzemelerden hangisinin olmasını istemezsin?

4. Eti nasıl pişmiş seversin?

5. Sokak lezzetleriyle aran nasıl?

5. Sokak lezzetleriyle aran nasıl?
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6. Peki ya “Denizden babam çıksa onu da yerim” diyenlerden misin?

7. Yemeğin yanında ne içmeyi tercih edersin?

8. Son olarak, en sevdiğin öğün hangisi?

Senin için yemek yemektir!

Verdiğin cevaplara göre sen hiç yemek seçmiyorsun, her yemeği keyifle ve afiyetle yiyorsun. Hatta çoğu zaman yemek seçen insanlara anlam veremiyor, onların bu hayattan keyif almadığını düşünüyorsun. Çünkü senin için yemek demek mutluluk demek! Her öğün ayrı özel, her yemek ayrı bir tat… Seninle yemek date'lerine çıkmak çok güzel olurdu açıkçası!

Yemek seçiyorsun ama çok değil...

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin yemek seçtiğini gördük. Ancak sevdiğin şeyi de keyifle yemekten geri kalmıyorsun. Yemek seçme huyun olsa değişik tatları olabildiğince deneyimliyor, kendini bu lezzetlerden mahrum bırakmamaya çalışıyorsun. Yani aslında gönlün yemek istiyor ama miden el vermiyor gibi. Seni o kadar iyi anlıyoruz ki…

Merak ettik de sen hangi yemeği yiyorsun?

Verdiğin cevaplara göre seçmediğin yemek neredeyse yok diyebiliriz. Sen yeni tatlar denemeyi sevmiyor, her zaman yediğin şeylerin dışına çıkmıyorsun. Hatta diyebiliriz ki senin için yemek yemek bir keyiften ziyade ihtiyaçtan ibaret. Hal böyle olunca da “Keşke hap çıkarsalar da onları yiyip yemek ihtiyacımızı karşılasak” diyen ekibe dahil oluyorsun. Canın sağ olsun ne diyelim…

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