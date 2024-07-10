Ne Kadar Yemek Seçtiğini Tahmin Ediyoruz!
Ne Kadar Yemek Seçtiğini Tahmin Ediyoruz!
Yemek seçen biri misin? Eğer cevabın hayır ise bu test gerçekleri ortaya çıkaracak! Sen soruları yanıtla, biz de sana ne kadar yemek seçtiğini söyleyelim...
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1. Kahvaltıda en az üç çeşit peynir arayanlardan mısın?
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2. En çok neyli börek seversin?
3. Salatada bu malzemelerden hangisinin olmasını istemezsin?
4. Eti nasıl pişmiş seversin?
5. Sokak lezzetleriyle aran nasıl?
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