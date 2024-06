Hem sözleri hem de unutulmaz klibiyle The Blaze'i The Blaze yapan ve her zaman 1.sırada yer alan o şarkıyı buldun, tebrik ediyoruz! Gerçekten de Territory dinlemelere doyamadığımız, milyonlarca kez dinlenen o şarkı. Sen gerçek bir The Blaze fanısın, süper!