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İnsanın Kendi İçindeki Gücü Bulmasına Yardımcı Olan 11 Şarkı

etiket İnsanın Kendi İçindeki Gücü Bulmasına Yardımcı Olan 11 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 16:31

Bazen insan içindeki gücün ne kadar etkili olduğunu unutur ve kendisini güçsüz hisseder. Bu gibi durumlarda müziğin bize katkısı çok fazla oluyor. Eğer öyle bir an yaşıyorsanız aşağıdaki şarkılar size çok iyi gelecek!

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1. Ariana Grande - God is a woman

2. Rachel Platten - Fight Song

3. Demi Lovato - Confident

4. Alicia Keys - Girl on Fire

5. Dua Lipa - IDGAF

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6. Taylor Swift - Look What You Made Me Do

7. Little Mix - Shout Out to My Ex

8. Fifth Harmony - That's My Girl

9. Selena Gomez - Look At Her Now

10. LISA - Money

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11. Sia - Unstoppable

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