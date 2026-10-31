Bu Testi Yalnızca Gerçek Jimin Hayranları Bitirebilecek!
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Jimin'i sahnede izlemesi, sesini dinlemesi ayrı bir keyif ama iş gerçek bir hayran olmaya gelince detaylar konuşur! Çıkış öncesi yaşadığı krizlerden şarkılarının arkasındaki ilginç hikayelere kadar onu gerçekten ne kadar tanıdığını ölçmeye geldik!
1. Jimin lise eğitimine başladığında hangi sanat dalı üzerine eğitim alıyordu ve okula nasıl kabul edilmişti?
2. BTS ile çıkış yapmadan önce şirketin Jimin'e önerdiği ama onun "kulağa tuhaf geldiği" gerekçesiyle reddettiği sahne isimlerinden biri hangisiydi?
3. Jimin'in ilk resmi prodüktörlük denemesi olan ve grup arkadaşı V ile lise yıllarında ettikleri gerçek bir "mantı kavgasını" anlatan Friends şarkısı, hangi Marvel filminin resmi müzikleri arasında yer aldı?
4. Jimin, 2023 yılında yayımladığı hangi solo şarkısıyla ABD Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yerleşen ilk Güney Koreli solo sanatçı unvanını aldı?
5. İlk solo albümü FACE'in dijital platformlarda yer almayan, yalnızca fiziksel CD'de son parça bittikten yaklaşık 6 dakika sonra başlayan gizli akustik şarkısının adı nedir?
6. Jimin'in boynundan beline kadar omurgası boyunca uzanan beş aşamalı "Ayın Evreleri" dövmesinin ortaya çıkış hikayesi nedir?
7. Jimin'in çocukluk idolüm dediği ve 2023 yılında Vibe adlı şarkıda bir araya gelerek düet yaptığı ünlü K-pop yıldızı kimdir?
8. Like Crazy şarkısının başındaki ve sonundaki fısıltılı İngilizce diyaloglar için Jimin hangi yapımdan ilham almıştır?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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