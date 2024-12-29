Nasıl Bir 2025 Hayal Ediyorsun?

Geçen gün bizim aile efradına sordum bu soruyu. 88 yaşındaki cin gibi Teyzem, “hayal kuracak hal mi kaldı insanda. Baksana dünyanın haline. Sağlık mı barış mı refah mı? Hangi bir dileği dileyelim kızım?” dedi. Haksız da değildi tabii. Kötü, karanlık bir dönemden geçiyoruz, toplumca, ülkece, dünyaca… Elbette bu böyle gitmeyecek ve dünya iyileşecek. Biz bireysel ve/veya kitlesel dileklerimizi dilemeye, isteklerimizi hayal etmeye devam edeceğiz. Tek kural var: İnanmak!

Zira muhtemelen sadece bizim türümüze bahşedilmiş olan hayal etme yetisinin sınırı yok… Bitmedi! Bir gücümüz daha var, hayal ettiğimizi gerçek kılmak! Bu öyle büyülü falan bir şey de değil, basbayağı bilimsel bir güç olduğu ispatlandı. İnsan önce hayal ediyor, sonra yaratıyor. Ama ar-ge ve deneylerle, ama DÜŞÜNCE-İNANÇ gücüyle… Bir şekilde yaratıyor… Bana göre tanrısallığımız da buradan geliyor.

İşte tam bu nedenle yine yeniden yeni bir yıla girerken bu seneyi, hatta peşi sıra gelecek seneleri nasıl hayal ettiğimiz, Noel Baba’dan ya da evrenden ne istediğimiz, ne kadar kalpten istediğimiz hayli önem arz ediyor 😊