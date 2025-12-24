NASA’nın “Ay’a Dönüş” Bileti Artemis Hakkında Duyunca “Yok Artık!” Diyeceğiniz 11 Detay
NASA’nın Artemis programı, insanlığın Ay’a uzun bir aradan sonra yeniden gitmekle kalmayıp orada kalıcı bir düzen kurmayı planladığı dev bir dönüş projesi. Bu programın amacı ileri teknolojilerle donatılmış yeni bir keşif döneminin kapısını açmak. Artemis, adını mitolojide yer alan bir figürden alıyor ve bu isimle Ay’a yapılacak görevin ne kadar iddialı olduğunu baştan ilan ediyor. Ay’ın güney kutbuna iniş yapılması, su buzunun araştırılması ve gelecekte Mars yolculuklarının hazırlıklarının yapılması gibi büyük hedefler bu programın merkezinde yer alıyor. Üstelik bu sefer Ay’a gidecek ekip çok daha çeşitli ve temsil gücü yüksek. Görevlerin her biri, insanlığın uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açacak nitelikte. Şimdi gelin detaylara beraber bakalım!
1. Artemis Ay’a ilk kez farklı kimliklerin bir arada olduğu bir ekip götürmeye hazırlanıyor.
2. Artemis Ay’da kalıcı bir düzen kurmanın ilk adımlarını atmayı hedefliyor.
3. Ay’ın yörüngesinde kurulacak küçük istasyon görevlerin merkezi olacak.
4. Görev için kullanılan roket şimdiye kadar yapılan en güçlü roketlerden biri.
5. Astronotlar Ay yolculuğunda daha geniş ve konforlu bir kapsül kullanacak.
6. Artemis Ay’ın daha önce keşfedilmemiş güney kutbuna inmeyi planlıyor.
7. Astronotlar Ay’da yeni nesil elektrikli araçlarla daha geniş alanlara ulaşacak.
8. Artemis için özel olarak tasarlanan yeni uzay kıyafetleri astronotlara daha fazla hareket alanı sunuyor.
9. Artemis’in uzun vadeli amacı Mars’a yapılacak yolculuk için hazırlık yapmak.
10. Görevlerde özel sektörün katkısı her zamankinden daha fazla olacak.
11. Artemis’in uzun vadeli planı Ay’da küçük ama sürdürülebilir bir yerleşim kurmak.
