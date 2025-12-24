NASA’nın “Ay’a Dönüş” Bileti Artemis Hakkında Duyunca “Yok Artık!” Diyeceğiniz 11 Detay

NASA’nın Artemis programı, insanlığın Ay’a uzun bir aradan sonra yeniden gitmekle kalmayıp orada kalıcı bir düzen kurmayı planladığı dev bir dönüş projesi. Bu programın amacı ileri teknolojilerle donatılmış yeni bir keşif döneminin kapısını açmak. Artemis, adını mitolojide yer alan bir figürden alıyor ve bu isimle Ay’a yapılacak görevin ne kadar iddialı olduğunu baştan ilan ediyor. Ay’ın güney kutbuna iniş yapılması, su buzunun araştırılması ve gelecekte Mars yolculuklarının hazırlıklarının yapılması gibi büyük hedefler bu programın merkezinde yer alıyor. Üstelik bu sefer Ay’a gidecek ekip çok daha çeşitli ve temsil gücü yüksek. Görevlerin her biri, insanlığın uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açacak nitelikte. Şimdi gelin detaylara beraber bakalım!