Müzik Zevkine Göre Hangi Festivale Gitmelisin?

Sen tam anlamıyla festival için doğuşsun! Müziği, modayı ve sosyal deneyimleri aynı potada eritmeyi seviyorsun. Indie’den hip hop’a kadar uzanan geniş bir zevkin var ama işin içinde biraz da cool görünmek var. Coachella, senin gibi hem görsel hem de müzikal deneyim isteyen biri için biçilmiş kaftan. Instagram’lık kareler, festival modası ve ünlülerle aynı alanda dans etme fikri seni fazlasıyla mutlu ediyor. Senin için festival, müzik kadar kendini ifade etmenin de yolu.