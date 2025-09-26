Müzik Zevkine Göre Hangi Festivale Gitmelisin?
Yaz ayları denince akla gelen ilk şeylerden biri de festivaller! Kimi deniz kenarında gün batımı eşliğinde indie şarkılar dinlemeyi sever, kimi devasa sahnelerde headbang yapmadan duramaz! Peki senin müzik zevkine en uygun festival hangisi? Cevabı bu testin sonunda! 👇
1. Gününü hangi şarkıyla açmak istersin?
2. En sevdiğin konser atmosferi hangisi?
3. Playlist’inden asla eksik olmayan müzik türü hangisi?
4. Eski bir şarkıyı tekrar keşfetmek istesen hangisini seçersin?
5. Söyle bakalım, sen bir konser verecek olsan ilk hangi şarkıyı söylerdin?
6. Festival alanında seni en çok heyecanlandıran şey ne olur?
7. Yaz akşamında arabada dinlemeyi tercih edeceğin şarkı hangisi?
8. Son olarak, senin için festival ruhunu anlatan şarkı hangisi?
Glastonbury (İngiltere)
Tomorrowland (Belçika)
Coachella (ABD)
