Müzik Zevkine Göre Hangi Festivale Gitmelisin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
26.09.2025 - 22:03

Yaz ayları denince akla gelen ilk şeylerden biri de festivaller! Kimi deniz kenarında gün batımı eşliğinde indie şarkılar dinlemeyi sever, kimi devasa sahnelerde headbang yapmadan duramaz! Peki senin müzik zevkine en uygun festival hangisi? Cevabı bu testin sonunda! 👇

1. Gününü hangi şarkıyla açmak istersin?

2. En sevdiğin konser atmosferi hangisi?

3. Playlist’inden asla eksik olmayan müzik türü hangisi?

4. Eski bir şarkıyı tekrar keşfetmek istesen hangisini seçersin?

5. Söyle bakalım, sen bir konser verecek olsan ilk hangi şarkıyı söylerdin?

6. Festival alanında seni en çok heyecanlandıran şey ne olur?

7. Yaz akşamında arabada dinlemeyi tercih edeceğin şarkı hangisi?

8. Son olarak, senin için festival ruhunu anlatan şarkı hangisi?

Glastonbury (İngiltere)

Sen tam bir müzik aşığısın! Rock’tan pop’a, hip hop’tan indie’ye kadar her türü seviyorsun! Dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Glastonbury, senin gibi enerjisi yüksek ve sosyal birine cuk oturuyor. Çamurlu ayakkabılar, dev sahneler ve yüz binlerce insanla aynı şarkıya eşlik etme fikri seni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Senin için festival, sadece müzik değil; aynı zamanda bir özgürlük, sosyallik ve yepyeni deneyimler alanı.

Tomorrowland (Belçika)

Senin kalbinin ritmi baslarla atıyor! Elektronik müzik, house, techno fark etmez; sen kalabalığın ortasında kendini kaybedip dans etmeyi seviyorsun. Tomorrowland gibi devasa görselliğe sahip bir festival, senin ruhunu en çok yansıtan yer. Gösterişli sahneler, ışık şölenleri ve sabaha kadar süren partiler tam da sana göre. Senin için festival, hayattan kopup tamamen ritme teslim olmak demek.

Coachella (ABD)

Sen tam anlamıyla festival için doğuşsun! Müziği, modayı ve sosyal deneyimleri aynı potada eritmeyi seviyorsun. Indie’den hip hop’a kadar uzanan geniş bir zevkin var ama işin içinde biraz da cool görünmek var. Coachella, senin gibi hem görsel hem de müzikal deneyim isteyen biri için biçilmiş kaftan. Instagram’lık kareler, festival modası ve ünlülerle aynı alanda dans etme fikri seni fazlasıyla mutlu ediyor. Senin için festival, müzik kadar kendini ifade etmenin de yolu.

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
