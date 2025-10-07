Mutlaka Keşfetmen Gereken O Şarkı Hangisi?
Playlist’inde hep aynı şarkılar mı dönüyor? 🤔 Hadi bakalım, bu testle senin ruhuna ve tarzına en uygun, mutlaka keşfetmen gereken şarkıyı bulacağız. O halde başlayalım. 👇
1. Şu an ruh halin nasıl?
2. Genelde hangi tarz müzik dinlersin?
3. Arkadaşların seni genelde nasıl tanımlar?
4. Peki, senin bir şarkıda aradığın şey ne?
5. Peki, bu hafta sonu için planın ne?
6. Playlist’ine ekleyeceğin yeni şarkı nasıl olmalı?
7. Bir ayrılık acısı yaşadığında ilk yaptığın şey ne olur?
8. Bir arkadaşın senden, özel bir gün için şarkı önermeni istedi. Bu durumda ne yaparsın?
Dua Lipa - Physical
Glass Animals - Heat Waves
London Grammar - Hey Now
