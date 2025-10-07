onedio
Mutlaka Keşfetmen Gereken O Şarkı Hangisi?

Mutlaka Keşfetmen Gereken O Şarkı Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
07.10.2025 - 22:04

Playlist’inde hep aynı şarkılar mı dönüyor? 🤔 Hadi bakalım, bu testle senin ruhuna ve tarzına en uygun, mutlaka keşfetmen gereken şarkıyı bulacağız. O halde başlayalım. 👇

1. Şu an ruh halin nasıl?

2. Genelde hangi tarz müzik dinlersin?

3. Arkadaşların seni genelde nasıl tanımlar?

4. Peki, senin bir şarkıda aradığın şey ne?

5. Peki, bu hafta sonu için planın ne?

6. Playlist’ine ekleyeceğin yeni şarkı nasıl olmalı?

7. Bir ayrılık acısı yaşadığında ilk yaptığın şey ne olur?

8. Bir arkadaşın senden, özel bir gün için şarkı önermeni istedi. Bu durumda ne yaparsın?

Dua Lipa - Physical

Glass Animals - Heat Waves

London Grammar - Hey Now

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
