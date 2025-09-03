onedio
Mutfak Tercihlerin Hangi Michelin Yıldızlı Şefle Aynı Frekansta?

03.09.2025 - 20:01

Yemek yemeyi seviyorsun, tamam. Peki ya mutfakta hangi tarzdan hoşlandığını hiç düşündün mü? İşte bu test tam da bu yüzden var! Mutfak tercihlerin, alışkanlıkların ve damak zevkin hangi Michelin yıldızlı şefle aynı frekansta buluşuyor öğrenmek için gel, teste geçelim!

1. Yemek yaparken senin için en önemli şey nedir?

2. Mutfağında en çok kullandığın malzeme hangisi?

3. Nasıl bir ortamda yemek yemeyi tercih ederdin?

4. Aşağıdaki yemeklerden hangisi daha çok ilgini çekiyor?

5. Özel bir gün için sofra hazırladığında yemek tariflerini yaparken önceliğin genelde ne olur?

6. Hangi pişirme tarzını daha çok kullanıyorsun?

7. En çok hangi türde yemekler yapıyorsun?

8. Mutfakta en çok hangi ekipmanı kullanırken kendini şef gibi hissedersin?

Mutfak tercihlerin Massimo Bottura'yı yansıtıyor!

Tarife birebir uymak mı? Aman salla! Sen mutfağa girince bir anda çocukluğundan kalma tatlar, hayal gücün ve bolca iç ses devreye giriyor. Geleneksel tarifleri seviyorsun ama onları yeniden yaratmaktan daha çok keyif alıyorsun. Çünkü Massimo Bottura gibi sen de yemeği sadece karın doyurmak değil, anılarını hatırlatan ve duyguları harekete geçiren bir deneyim olarak görüyorsun.

Mutfakta tıpkı Gordon Ramsay gibisin!

Sen mutfağa adımını attığında kurallar bellidir! Tarif gramı şaşmayacak, zamanlama mükemmel olacak ve yemekler tam kararında pişecek! Gordon Ramsay gibi sen de zamana, düzene ve tekniğe büyük önem veriyorsun. Senin için yemekte gürültüye ve karmaşaya asla yer yok, bu yüzden tabakların sade sunumunsa net!

Mutfaktaki tercihlerin Dominique Crenn'inkine benziyor!

Senin için yemek yapmak karın doyurmanın ötesinde bir duygu aktarma biçimi. Tabak hazırlarken “Bu rengin yanına ne gider?” diye düşünmen gayet normal çünkü Dominique Crenn gibi sen de mutfağa estetik açıdan yaklaşıyorsun. Çiçekler, baharatlar, aromalar, renkler… Senin için tabakta görünen her şey bir anlam taşıyor.

Mutfaktaki tercihlerin tıpkı Pía León gibi!

Sana göre her tarif doğayı yansıtmalı. Malzeme taze ve mevsimindeyse o zaman yemek yaparken kimse seni durduramaz. Pía León gibi sen de toprağa, yerelliğe ve sadeliğe çok düşkünsün. Tabağında gösterişten ziyade yalınlıktan yanasın. Senin stilin de Pía León gibi fermente tekniklerden taş havanlara, eski usullerden yeni fikirlere kadar uzanan bir yelpazede kendini gösteriyor.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
