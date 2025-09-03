Mutfak Tercihlerin Hangi Michelin Yıldızlı Şefle Aynı Frekansta?
Yemek yemeyi seviyorsun, tamam. Peki ya mutfakta hangi tarzdan hoşlandığını hiç düşündün mü? İşte bu test tam da bu yüzden var! Mutfak tercihlerin, alışkanlıkların ve damak zevkin hangi Michelin yıldızlı şefle aynı frekansta buluşuyor öğrenmek için gel, teste geçelim!
1. Yemek yaparken senin için en önemli şey nedir?
2. Mutfağında en çok kullandığın malzeme hangisi?
3. Nasıl bir ortamda yemek yemeyi tercih ederdin?
4. Aşağıdaki yemeklerden hangisi daha çok ilgini çekiyor?
5. Özel bir gün için sofra hazırladığında yemek tariflerini yaparken önceliğin genelde ne olur?
6. Hangi pişirme tarzını daha çok kullanıyorsun?
7. En çok hangi türde yemekler yapıyorsun?
8. Mutfakta en çok hangi ekipmanı kullanırken kendini şef gibi hissedersin?
Mutfak tercihlerin Massimo Bottura'yı yansıtıyor!
Mutfakta tıpkı Gordon Ramsay gibisin!
Mutfaktaki tercihlerin Dominique Crenn'inkine benziyor!
Mutfaktaki tercihlerin tıpkı Pía León gibi!
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
