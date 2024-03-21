Mutfağın Etkisi Büyük Yardımcısı Olan En İyi Airfryer'ına Sahip Olmanın 10 Avantajı

Airfryer sadece kızartma yapmak için değildir. Aksine Philips Airfryer 7000 XXL gibi son teknoloji bir ürününüz varsa içinde; ızgara, kavurma, sous vide, tencerede pişirme, kendi suyunda pişirme, yavaş pişirme ve soteleme de dahil olmak üzere 90'dan fazla Otomatik Pişirme Programlarına sahip olursunuz. Bu da öğünlerinize daha önce hayal etmeyeceğiniz kadar yüksek bir çeşitlilik sağlar.🌟