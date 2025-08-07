Münir Özkul’un Kanserle Mücadele Eden Eşi Umman Özkul Vefat Etti
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Umman Özkul'un vefatını, usta oyuncunun kızı Güner Özkul sosyal medya üzerinden duyurdu.
Yeşilçam'ın sevilen ismi Münir Özkul 2018 senesinde hayatını kaybetmişti. Özkul'un eşi Umman Özkul bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü.
