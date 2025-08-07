onedio
Münir Özkul’un Kanserle Mücadele Eden Eşi Umman Özkul Vefat Etti

Ecem Dalgıçoğlu
07.08.2025 - 21:32

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Umman Özkul'un vefatını, usta oyuncunun kızı Güner Özkul sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Yeşilçam'ın sevilen ismi Münir Özkul 2018 senesinde hayatını kaybetmişti. Özkul'un eşi Umman Özkul bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü.

Umman Özkul, Münir Özkul ile 1986 yılında evlenmişti. İkili aralarındaki 25 yıllık yaş farkına rağmen, uzun yıllar süren mutlu evlilikleriyle tanınıyorlardı. Münir Özkul'un vefatının ardından, Umman Özkul, eşinin kaybının ardından duyduğu acıyı, 'Öyle yatalak kalsaydı yeter ki benim olsaydı' şeklinde dile getirmişti.

Güner Özkul, yaptığı paylaşımda, 'Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir' ifadelerini kullandı ve cenaze töreninin detaylarını paylaştı.

'Cenazesi 08.08. 2025 tarihinde Zincirlikuyu’da kılınacak öğle namazını müteakip Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir”

