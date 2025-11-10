Modern Zamanların Hapishanesi
Geçtiğimiz haftalarda bir okul ziyareti sırasında, LGS’ye hazırlanan öğrencilerle rehberlik çalışmaları yürüten bir öğretmenle sohbet ettim. Öğrencilerine şöyle bir soru sormuş:
“Bu sıralar, kendinizi en rahat nerede hissediyorsunuz?”
Sonra bana dönüp, “Sizce neresidir, hocam?” diye sordu. Aklıma gelen birkaç yeri söyledim. Ancak öğretmen başını hafifçe sallayıp şöyle dedi:
“Ne o ne diğeri hocam. Öğrencilerin çoğu ‘banyo’ dedi.”
Şaşkınlığımı fark edince açıklamayı sürdürdü:
“Banyoda kendilerini rahat hissediyorlarmış çünkü kimse onlara sınavdan ya da yapmaları gerekenlerden söz etmiyormuş. Kaç soru çözdün diye soran da olmuyormuş.”
Bir Kapı Kapatmak, Dünyayı Susturmak
Gerçek Özgürlük Nereye Saklandı?
