Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Birbirinden Acayip Görseller

Oğuzhan Kaya
15.12.2025 - 10:09

Mizah duygusu doğal olarak kullandığımız dile, yaşadığımız topluma göre değişkenlik gösteriyor. Hatta ufak bir arkadaş grubu veya aile içinde yapılan şakalar bile sadece kısıtlı bir kitleyi güldürüyor. Ancak internet kullanan hemen hemen herkesin hak verebileceği ve güleceği görseller de var ve son zamanlarda çokça önümüze düşüyor. Bakalım tüm dünyanın son zamanlarda güldüğü paylaşımlar hangileri?

Benzin fiyatları, altın fiyatları, elektrik, maaş

Telefonum ve hiçbir zaman kullanmayacağım ekran görüntüleri

Zekice...

Şüpheye düşürüyor.

Bizim sitelerde daha garipleri var.

Benzer işler...

Zaman nasıl da akıyor.

Kötü adam ateş edince / Kahraman ateş edince

Kırmızı mavi beyaz meselesi...

👋

