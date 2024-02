Mojang'ın söylediğine göre oyuna yeni eklenen 'The Vault' bloğu, çok oyunculu maceraları herkes için daha ödüllendirici bir hale getirecek. Deneme odalarını temizleyerek etkileşimde bulunabileceğiniz The Vault, her açıldığında farklı ödüller veren ve her oyuncu başına sadece bir kez kullanılabilen bir kasa olarak karşımıza çıkıyor.