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Marvel's Spider-Man 2 İçin Yeni Güncelleme Yolda: New Game Plus Modu Geliyor!

Marvel's Spider-Man 2 İçin Yeni Güncelleme Yolda: New Game Plus Modu Geliyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 21:45

2023 yılının yıldızlarından olan Spider-Man 2 için önümüzdeki ay yeni bir güncelleme yayınlanacak. Bu güncelleme oyuna New Game Plus modu ve birkaç yeni özellik ekleyecek.

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Spider-Man 2 için New Game Plus modu 7 Mart'ta Geliyor!

Spider-Man 2 için New Game Plus modu 7 Mart'ta Geliyor!
twitter.com

2023 yılının gözdelerinden olan Marvel's Spider-Man 2, önümüzdeki ay gelecek güncelleme ile NG+ modunu oyuna ekleyecek. Bilmeyenler için bu mod, oyunu bitirdikten sonra kazandığınız özellikleri kaybetmeden oyuna yeniden başlamanızı sağlıyor.

Güncelleme ile birlikte yeni kostümler de oyuna eklenecek.

Güncelleme ile birlikte yeni kostümler de oyuna eklenecek.

Insomniac'ın resmî hesabından yaptığı açıklamaya göre bu güncelleme, oyuna birçok yeni kostüm ekleyecek. Halihazırda geniş bir kostüm havuzu bulunan Spider-Man 2'ye eklenecek yeni kostümlerin detayları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bunlara ek olarak yeni özellikler de güncelleme ile birlikte gelecek.

Bunlara ek olarak yeni özellikler de güncelleme ile birlikte gelecek.

Insomniac'ın yaptığı duyuruya göre NG+ ve yeni kostümlerin yanı sıra oyuna birçok yeni eklenti de gelecek. Bunların detayları ise henüz açıklanmış değil. Bu eklentileri ve daha fazlasını, güncellemenin çıkış tarihine az bir süre kala açıklayacaklarını belirttiler.

PlayStation Plus Deluxe abonesiyseniz Marvel's Spider-Man 2'yi deneyebilirsiniz.

PlayStation Plus Deluxe abonesiyseniz Marvel's Spider-Man 2'yi deneyebilirsiniz.

Eğer halihazırda bir PS Plus Deluxe paket aboneliğiniz bulunuyorsa, Spider-Man 2'yi kısıtlı bir süre ile deneyimleyebilirsiniz. 2 saatlik bir deneme sürümü bulunan oyunu satın alırsanız da tüm ilerlemeniz ana oyuna aktarılıyor.

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