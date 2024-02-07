Marvel's Spider-Man 2 İçin Yeni Güncelleme Yolda: New Game Plus Modu Geliyor!

Insomniac'ın yaptığı duyuruya göre NG+ ve yeni kostümlerin yanı sıra oyuna birçok yeni eklenti de gelecek. Bunların detayları ise henüz açıklanmış değil. Bu eklentileri ve daha fazlasını, güncellemenin çıkış tarihine az bir süre kala açıklayacaklarını belirttiler.