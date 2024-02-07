Marvel's Spider-Man 2 İçin Yeni Güncelleme Yolda: New Game Plus Modu Geliyor!
Marvel's Spider-Man 2 İçin Yeni Güncelleme Yolda: New Game Plus Modu Geliyor!
2023 yılının yıldızlarından olan Spider-Man 2 için önümüzdeki ay yeni bir güncelleme yayınlanacak. Bu güncelleme oyuna New Game Plus modu ve birkaç yeni özellik ekleyecek.
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Spider-Man 2 için New Game Plus modu 7 Mart'ta Geliyor!
Güncelleme ile birlikte yeni kostümler de oyuna eklenecek.
Bunlara ek olarak yeni özellikler de güncelleme ile birlikte gelecek.
PlayStation Plus Deluxe abonesiyseniz Marvel's Spider-Man 2'yi deneyebilirsiniz.
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