Mevduat Faizlerinde Son Durum: 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Yatırım ve birikim amaçlı mevduat faizli hesaplar sıklıkla tercih ediliyor. Faiz indiriminin beklendiği toplantı öncesinde bankaların mevduat faizleri vatandaşlar tarafından yakın takibe alındı. 21 Ekim 2025 itibarıyla 250 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu! Hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini buradan öğrenebilirsiniz.

Peki bu oranlarla 250 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 250 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.