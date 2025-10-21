onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Mevduat Faizlerinde Son Durum: 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 11:06

Yatırım ve birikim amaçlı mevduat faizli hesaplar sıklıkla tercih ediliyor. Faiz indiriminin beklendiği toplantı öncesinde bankaların mevduat faizleri vatandaşlar tarafından yakın takibe alındı. 21 Ekim 2025 itibarıyla 250 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu! Hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini buradan öğrenebilirsiniz.

Peki bu oranlarla 250 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 250 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekim 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Ekim 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Vatandaşlar tasarruf etme ve yatırım yapma amacıyla vadeli mevduat hesaplarına yöneldi. Özellikle 23 Ekim'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasalarda heyecan yaşanıyor. Merkez Bankası’nın politika faizinde 100 ila 150 baz puan arasında indirim yapmasını bekliyor.

Bu nedenle vatandaşlar da Türk lirasını mevduatta değerlendirmeyi tercih ediyor. 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin vadeli mevduat oranları farklı oluyor.

250 bin TL'ye bankalar tarafından uygulanan vadeli mevduat faiz oranları yüzde 47'ye kadar ulaşıyor.

Peki 250 bin TL'ye en yüksek veren banka hangisi?

250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 8.080,04 TL

Vade Sonu Tutar: 258.080,04 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 7.080,99 TL

Vade Sonu Tutar: 257.080,99 TL

Faiz Oranı: Yüzde 44,25

Net Kazanç: 8.001,37 TL

Vade Sonu Tutar: 258.001,37 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 7.775,34 TL

Vade Sonu Tutar: 257.775,34 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 7.775,34 TL

Vade Sonu Tutar: 257.775,34 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 7.684,93 TL

Vade Sonu Tutar: 257.684,93 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 7.232,88 TL

Vade Sonu Tutar: 257.232,88 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 6.912,05 TL

Vade Sonu Tutar: 256.912,05 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 7.438,87 TL

Vade Sonu Tutar: 257.438,87 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 6.954,43 TL

Vade Sonu Tutar: 256.954,43 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 8.266,58 TL

Vade Sonu Tutar: 258.266,58 TL

*Söz konusu veriler, 21 Ekim tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın