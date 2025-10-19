Mevduat Faizleri Yüzde 48'e Kadar Yükseldi: 1 Milyon TL'nin Güncel Aylık Getirisi Ne Kadar?
Mevduat faizleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Faiz indiriminin beklendiği toplantı öncesinde, bankalar güncel mevduat faizlerini açıkladı. 19 Ekim 2025 itibarıyla hangi bankanın ne kadar faiz oranı verdiği belli oldu. Peki bu oranlarla 1 milyon TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?
İşte 1 milyon TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekim 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın