Mevduat Faizleri Yüzde 48'e Kadar Yükseldi: 1 Milyon TL'nin Güncel Aylık Getirisi Ne Kadar?

Mevduat Faizleri Yüzde 48'e Kadar Yükseldi: 1 Milyon TL'nin Güncel Aylık Getirisi Ne Kadar?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 19:33

Mevduat faizleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Faiz indiriminin beklendiği toplantı öncesinde, bankalar güncel mevduat faizlerini açıkladı. 19 Ekim 2025 itibarıyla hangi bankanın ne kadar faiz oranı verdiği belli oldu. Peki bu oranlarla 1 milyon TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 1 milyon TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

Ekim 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Ekim 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Vatandaşlar tasarruf etme, faiz kazanabilme ve yatırım yapma amacıyla vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Vadeli hesaplara yatırılan para, belirlediğiniz vade süresi boyunca faiz kazanıyor. Ancak bankalar, farklı vade sürelerinde farklı faiz oranları uygulayabiliyor bu nedenle kazançlar da farklılaşıyor.

Önceden belirlediğiniz vadeniz dolduğunda ise hem anapara hem de faiz getirisi elinize geçiyor. Hesabınız olan bir bankada veya başka bir bankada vadeli hesap açabilir, avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Ekim 2025'ten itibaren bankaların uyguladığı mevduat faizleri yüzde 48’e kadar yükseliyor. Peki bankaların güncel mevduat faiz oranları ne kadar?

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 32.320,15 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL 

Faiz Oranı: Yüzde 44,25

Net Kazanç: 32.005,48 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.005,48 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31.101,37 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31.101,37 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315.07 TL

Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 34.717,81 TL

Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 30.602,11 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33.066,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

*Söz konusu veriler, 19 Ekim tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

