Mevduat Faizleri Yüzde 48'e Kadar Yükseldi: 1 Milyon TL'nin Güncel Aylık Getirisi Ne Kadar?

Vatandaşlar tasarruf etme, faiz kazanabilme ve yatırım yapma amacıyla vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Vadeli hesaplara yatırılan para, belirlediğiniz vade süresi boyunca faiz kazanıyor. Ancak bankalar, farklı vade sürelerinde farklı faiz oranları uygulayabiliyor bu nedenle kazançlar da farklılaşıyor.

Önceden belirlediğiniz vadeniz dolduğunda ise hem anapara hem de faiz getirisi elinize geçiyor. Hesabınız olan bir bankada veya başka bir bankada vadeli hesap açabilir, avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Ekim 2025'ten itibaren bankaların uyguladığı mevduat faizleri yüzde 48’e kadar yükseliyor. Peki bankaların güncel mevduat faiz oranları ne kadar?