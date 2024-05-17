Meslekten Men Edilen Doktor Alper Çelik Hakkında Skandal İddialar: “Kasten İnsan Öldürüyor”
Meslekten Men Edilen Doktor Alper Çelik Hakkında Skandal İddialar: “Kasten İnsan Öldürüyor”
İstanbul'da şeker hastalığına tedavi bulmak için doktor Alper Çelik tarafından ameliyata alınan Mehmet Acar, ameliyattan yaklaşık 7 gün sonra hayatını kaybetti. 'Ameliyata sağlam girdik, cenaze olarak çıktık' diyen Mehmet Acar'ın eşi Güler Acar, Alper Çelik'in tıpkı kendi eşi gibi başka hastaların da ölümüne sebep olduğunu ve Çelik'e verilen 3 yıl meslekten men cezasının yetersiz olduğunu söyledi.
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İstanbul'da iddiaya göre şeker hastalığına çare bulma umuduyla doktor Alper Çelik tarafından 2020 yılında ameliyata alınan 53 yaşındaki Mehmet Acar, ameliyattan yaklaşık 7 gün sonra hayatını kaybetti. Geride 3 çocuğu kalan Mehmet Acar'ın eşi Güler Acar, Alper Çelik'in eşi üzerinde ameliyat değil adeta deney yaptığını belirtti. Konuyla ilgili hukuk mücadelesini devam ettiren Acar, ayrıca Alper Çelik'e verilen 3 yıl meslekten men cezasının yetersiz olduğunu söyledi.
Güler Acar şunları öyledi:
“Benim çocuklarımın geleceği çalındı”
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İnsanların ölümüne sebep olan şahsı içeriye tıkmak yerine, meslekten men etmek her şeyi çözüyor mu?