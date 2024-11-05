Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Hedefinde Yine Fenerbahçe Var
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Hedefinde Yine Fenerbahçe Var
Süper Lig'de maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, 10 Kasım'da Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalarda bulundu.
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Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Samsunspor, lider Galatasaray'ın ardından maç fazlasıyla haftayı ikinci sırada tamamladı. Karadeniz ekibinin Başkanı Yüksel Yıldırım, 10 Kasım Pazar günü Galatasaray ile yapacakları karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray maçı öncesi 'sessiz kalmakla' suçlanan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere cevap verdi.
Yüksel Yıldırım, "Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacak da. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından” dedi.
Kendisini eleştiren Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, “Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı." dedi.
Yüksel Yıldırım mesajını "‘Adalet’ deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" diyerek noktaladı.
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