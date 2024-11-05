TFF'den Talimat Değişikliği Geldi: Yasa Dışı Bahis Reklamına Puan Silme Cezası Geliyor
TFF'den Talimat Değişikliği Geldi: Yasa Dışı Bahis Reklamına Puan Silme Cezası Geliyor
Yasa dışı bahisle ilgili çalışmalarını yürüten TFF, bir türlü caydırıcı olamayınca çözümü talimat değişikliğinde buldu. Yeni talimatla takımlara puan cezası verilebilecek.
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Türkiye Futbol Federasyonu, yasa dışı bahis reklamlarına karşı Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı. Bu değişiklikle birlikte, yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının reklamını yapan kulüplere para cezasının yanı sıra puan silme gibi ağır yaptırımlar uygulanacak.
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TFF, tüm liglerdeki kulüplerin reklam panolarında yasa dışı bahis reklamı almasına karşı para ve puan silme cezası vereceğini duyurarak Futbol Disiplin Talimatı'na yeni bir madde ekledi.
TFF tarafından eklenen madde şu şekilde oldu:
Bu talimata uyulmaması halinde ise bir dizi ceza uygulaması devreye girecek. Takımları bekleyen cezalar ise şu şekilde olacak:
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