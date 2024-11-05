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TFF'den Talimat Değişikliği Geldi: Yasa Dışı Bahis Reklamına Puan Silme Cezası Geliyor

TFF'den Talimat Değişikliği Geldi: Yasa Dışı Bahis Reklamına Puan Silme Cezası Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.11.2024 - 12:51

Yasa dışı bahisle ilgili çalışmalarını yürüten TFF, bir türlü caydırıcı olamayınca çözümü talimat değişikliğinde buldu. Yeni talimatla takımlara puan cezası verilebilecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu, yasa dışı bahis reklamlarına karşı Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı. Bu değişiklikle birlikte, yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının reklamını yapan kulüplere para cezasının yanı sıra puan silme gibi ağır yaptırımlar uygulanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, yasa dışı bahis reklamlarına karşı Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı. Bu değişiklikle birlikte, yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının reklamını yapan kulüplere para cezasının yanı sıra puan silme gibi ağır yaptırımlar uygulanacak.

TFF, tüm liglerdeki kulüplerin reklam panolarında yasa dışı bahis reklamı almasına karşı para ve puan silme cezası vereceğini duyurarak Futbol Disiplin Talimatı'na yeni bir madde ekledi.

TFF, tüm liglerdeki kulüplerin reklam panolarında yasa dışı bahis reklamı almasına karşı para ve puan silme cezası vereceğini duyurarak Futbol Disiplin Talimatı'na yeni bir madde ekledi.

TFF tarafından eklenen madde şu şekilde oldu:

TFF tarafından eklenen madde şu şekilde oldu:

Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.

Bu talimata uyulmaması halinde ise bir dizi ceza uygulaması devreye girecek. Takımları bekleyen cezalar ise şu şekilde olacak:

Bu talimata uyulmaması halinde ise bir dizi ceza uygulaması devreye girecek. Takımları bekleyen cezalar ise şu şekilde olacak:

a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000- TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası verilir.

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