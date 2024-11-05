Kapadokya'nın Mistik Atmosferinde Geçen Yerli Oyun Nazar Yayımlandı
Kapadokya'nın Mistik Atmosferinde Geçen Yerli Oyun Nazar Yayımlandı
Recontact FMV üçlemesi ile (Recontact Istanbul, Eyes of Sky, Recontact London) ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan, Apple Store Türkiye'de yılın oyunu seçilen, Recontact İstanbul'da Fikret Kuşkan, Game of Thrones'ta whitewalkerı canlandıran Ross Mullan gibi aktörlerin başrol olarak oynadığı projelerle bilinen Dr. Eray Dinç'in son oyunu Nazar, 4 Kasım'da hikayesiyle sürükleyen oyunları sevenlerle ve FMV tutkunlarıyla buluştu.
Nazar, 4 Kasım'da FMV tutkunlarıyla buluştu.
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