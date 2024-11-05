Kapadokya'nın Mistik Atmosferinde Geçen Yerli Oyun Nazar Yayımlandı

Nazar, Eray Dinç'in kurucu ortağı olduğu ve Apple'ın Cumhuriyet'in 100. Yılında en iyi 3 uygulama şirketinden biri olarak seçtiği Recontact Games ile PC oyunlarına odaklandığı yeni İnteraktif stüdyosuyla ortak yapım olarak karşımıza çıktı. Dr. Eray Dinç kurucu bölüm başkanı olduğu İstanbul Beykent Üniversitesi ve Dijital oyun tasarımı dersini açmış olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesindeki öğrencileriyle kurduğu bir takım ile üretim aşamasını onları dahil ederek, onları daha mezun olmadan gerçek bir projede çalışma tecrübesi ve deneyimi kazandırıyor.

Başrol oyuncuları dahil tamamı Eray Dinç'in öğrencisi. Nazar'ı canlandıran Beykent Üniversitesi öğrencisi Alperen Ölmez ilk kez kamera karşısına geçiyor. Nazar'ı sesiyle hayat veren ise Kaan Vural.

Oyunun tüm çekim süreci sadece Kapadokya ve İstanbul stüdyoları olmak üzere bir iPhone ile Eray Dinç'in kamerayı kullanmasıyla tamamlandı. Seslendirme kadrosunda ise profesyonel isimler yer almakta.