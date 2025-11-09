Merkür Retrosunun Çarpıcı Etkileri

2025’in en özgürlük arayan dönemlerinden biri başlıyor. Merkür, Yay burcunda geri hareket ederken, hayatın dar gelen, sıkıştıran, sınırlandıran yerlerine işaret ediyor. Yay, özgürlük ister, yolda olmayı sever ve düşüncenin, ufkun genişlemesini arzular. Bu yüzden bu retro, özellikle ilk dokuz gün boyunca, hepimizde güçlü bir “alan açma” ihtiyacı yaratacak.

Eğer bir süredir üzerinizde yükler, sorumluluklar veya duygusal baskılar hissediyorsanız, iç sesinizden “Uzaklaşmam gerek” diyen bir ses yükselebilir. Bu, doğru kullanıldığında faydalı olabilir. Eğer akıllıca planlarsanız, uzun süredir sizi sıkışmış hissettiren bir şeyden özgürleşebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta şu: Yay’ın dürtüselliği sizi kontrolsüz bir çıkışa sürükleyebilir ve bu, sonrasında “Keşke bekleseydim” dediğiniz sonuçlar yaratabilir.