Merkür Retrosunun Çarpıcı Etkileri

Dr.Astrolog Şenay Devi
10.11.2025 - 02:49

2025’in en özgürlük arayan dönemlerinden biri başlıyor. Merkür, Yay burcunda geri hareket ederken, hayatın dar gelen, sıkıştıran, sınırlandıran yerlerine işaret ediyor. Yay, özgürlük ister, yolda olmayı sever ve düşüncenin, ufkun genişlemesini arzular. Bu yüzden bu retro, özellikle ilk dokuz gün boyunca, hepimizde güçlü bir “alan açma” ihtiyacı yaratacak. 

Eğer bir süredir üzerinizde yükler, sorumluluklar veya duygusal baskılar hissediyorsanız, iç sesinizden “Uzaklaşmam gerek” diyen bir ses yükselebilir. Bu, doğru kullanıldığında faydalı olabilir. Eğer akıllıca planlarsanız, uzun süredir sizi sıkışmış hissettiren bir şeyden özgürleşebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta şu: Yay’ın dürtüselliği sizi kontrolsüz bir çıkışa sürükleyebilir ve bu, sonrasında “Keşke bekleseydim” dediğiniz sonuçlar yaratabilir.

Seyahat, Eğitim ve İnançlarda Geri Sarma

Bu retro, tamamen üç Yay teması etrafında dönüyor: 

  • Seyahat: Yeni seyahatlerde gecikmeler, iptaller, plan değişiklikleri olabilir. Fakat geçmişte gittiğiniz bir yeri yeniden ziyaret etmek için harika bir zaman. 

  • Eğitim: Üniversite, akademik çalışmalar, yüksek öğrenim alanlarında gecikmeler, eksiklikler veya yeniden düzenlemeler gündeme gelebilir. Okula dönme ve yarım kalan bir eğitimi tamamlama kararı da bu dönemde ortaya çıkabilir. 

  • İnançlar: Kişisel inançlar, değerler ve hayat felsefesi yeniden sorgulanabilir. Bazıları daha tutkulu hale gelip savunuculuk yaparken, bazıları derin bir içsel yüzleşmeye adım atabilir. Bu süreç, kimliğini güçlendirdiği sürece iyidir; başkalarına dayatma eğilimi ise kaçınılması gereken bir tarafı oluşturur.

Burçlara Göre Yay’da Merkür Retrosunun Sonuçları

  • Koç: Alan ihtiyacı artıyor. Dürtüyü durdur, düşünceyi büyüt. Yeni bir rota değil, eski bir fikrin dirilişi seni ileri taşır. 

  • Boğa: Derin bir mesele masaya gelir. Dolunay ve Uranüs etkisiyle bırakman gerekeni görürsün. Sorunu çöz, gücün yerine otursun. 

  • İkizler: İlişkiler geçmişten bir dosya açabilir. Bir söz, bir bağ, bir ortaklık yeniden konuşulabilir. Ne tutuyorsa tut; ne yoruyorsa bırak. 

  • Yengeç: Günlük düzen altüst olabilir ama bu temizlik içindir. Sağlığını, ritmini, iş yükünü akıllıca yönet. 

  • Aslan: Neşeyi geri çağır. Kalbine dokunan şeylere dön. Eski bir hobi, eski bir aşk, eski bir yaratım yolu yeniden ışık verebilir. 

  • Başak: Geçmiş duygular yükselir. Aile, ev, köklerle ilgili konular tekrar gündeme gelir. Temelini onar, duygunu iyileştir. 

  • Terazi: Zihin hızlanır ama kelimeler karışabilir. Konuşmadan önce düşün, yazmadan önce oku. Eski bir fikri yeniden düzenlemek için ideal zaman. 

  • Akrep: Enerji düşebilir. Bu kötü değil, toparlanma süreci. Gücünü korumak için yavaşla. Kaynaklarını, bütçeni, sistemini sadeleştir. 

  • Yay: Odak sensin. İletişim karmaşası seni yorabilir, ama ikinci bir şans kapısı açık. Düşün, düzenle, yeniden başlat. Ne yaparsan yap, akılla yap. 

  • Oğlak: Yorgunluk ve içe çekilme normal. Sadelik, yalnız zaman ve sessizce yapılan işler daha verimli olur. Gizli bir proje ikinci şans kazanabilir. 

  • Kova: Hayaller sorgulanır. Yeni bir yol değil, eski bir hayali yeniden canlandırmak daha gerçek gelir. Eski bir dost, eski bir fırsat kapıyı çalabilir. 

  • Balık: Planlar değişebilir. Hedeflerini güncellemen gerekebilir. Geçmişten gelen bir otorite figürü ya da eski bir hedef yeniden önüne düşebilir. 

Bu Retrodan Sağ Çıkmak İçin Üç Tavsiye 

  • Kendine alan aç. 

  • Dürtüsellikten uzak dur, plan yap. 

  • Eskiyi düzelt, yeniyi aceleye getirme. 

Bu dönem, zincir kıran bir temizlik. Yavaşla, nefes al ve Yay’ın ufuk açan tarafını doğru kullan.

