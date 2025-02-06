Matematik: Evrenin Dili ve İnsan Zihninin Aynası

Matematik deyince genelde birçoğumuzun aklına 'problem ve cevabı' gelir. Oysa matematik cevaplardan çok daha fazlasıdır. Matematik şu evrendeki örüntülerin üzerine düşünebilme becerisidir.

-Matematiğin başlangıcı olduğunu düşünüyor musunuz?

Oldukça derin ve felsefi bir soru... Tarihsel bakacak olursak matematik insanlık tarihi kadar eski. İlk insanlar sayıları anlamak nesneleri karşılaştırmak gibi basit ihtiyaçlar için matematik kullanmaya başlamışlardır. Mısır piramitlerin inşası, babillerin astronomik hesaplamaları gibi örnekler matematiğin çok eski çağlardan beri var olduğunu gösterir.

Felsefi bakacak olursak; evrenin bir dili, evrensel bir gerçekliktir matematik. Sadece insan zihni çevreyi anlamak ve düzenlemek için kavramları geliştirmişlerdir. Bu durumda matematik için bir başlangıç var diyemeyiz ama matematiksel kavramlar için bunu demek mümkün…

-Öğrenciler neden matematiği sevmez? Matematik sizce zor mu, kavramlar için ne yapılabilir?

Biz çocuklarımıza matematikte (okul sıralarında öğretilen matematik) o kadar yükleniyoruz ki keyif almalarına fırsat vermiyoruz. Matematik öğrenimi, soyut kavramları anlama ve mantık yürütme becerisi gerektirdiği için bu zaman isteyen bir durum, öğrenciye doğru yaklaşım gerektiren bir olay ve aynı zamanda matematik günlük hayata uygulamaları ile ilişkilendirilmesi gereken bir süreçtir.