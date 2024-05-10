Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Masa Oyunlarında Hangi Karaktersin?

Masa Oyunlarında Hangi Karaktersin?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 13:31

Arkadaşlarımızla saatlerce oynadığımız masa oyunları, hayatımızın unutulmaz anıları arasında. Bazen kavga dövüş birbirimize girdiğimiz, hilelerin yapıldığı, stratejilerin planlandığı oyunların tadı gerçekten de bir başka oluyor. 😇 Peki ya sen? Oyun oynarken hangi karaktere bürünüyorsun? Öğrenmeye hazırsan testimize geçelim! 🥳👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle cinsiyetini seçelim.

2. Karakterini tanıyalım. Oyun oynarken hırslı bir insan mısındır?

3. En sevdiğin oyunu seç bakalım.

4. Arkadaşlarınla Monopoly oynadığını düşün. En yakın arkadaşın üzerinde otel bulunan mülküne geldi ama hiç parası yok. Ne yaparsın?

5. Oynadığın masa oyunlarında genelde kazanır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bir arkadaşının, hile yaparak oyundaki bankadan para çaldığını görsen, tepkin ne olur?

7. Sence oyunlar ne için oynanır?

8. Sence sen hangi tür oyunlarda daha iyisin?

9. Arkadaşlarınla tabu oynadığınızı düşün. Senin çok açık bir şekilde anlattığın şeyi takım arkadaşın ısrarla anlamıyor. Tepkin ne olur?

10. Son olarak, bu bilgisayar oyunlarından hangisini daha fazla oynamışsındır?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hep Aldatılan Saf Karakter!

Hep Aldatılan Saf Karakter!

Verdiğin cevaplara göre sen oyunlarda hep aldatılan o saf karaktersin! Oyun dünyasında senin gibi saf ve temiz kalpli bir karakter bulmak zor. Senin için oyunlar, sadece eğlence amaçlı zaman geçirilen, fazla ciddiye alınmaması gereken aktiviteler. 😇 Bu yüzden, oyunlarını kazanmak için her türlü aldatmacayı kullanmaktan çekinmeyen arkadaşlarının hareketlerine bir türlü anlam veremiyorsun. Onların oyunlarda ne kadar hırslı olduklarını, nasıl birbirlerini alt etmek için her türlü hileye başvurduklarını gördükçe, senin temiz kalbin biraz daha sızlıyor. Fakat sen, bu durumu hiç de ciddiye almıyorsun. 😂Onları izlerken, belki de içinden gülüyorsun. Çünkü sen, oyunların asıl amacının eğlenmek olduğunu biliyorsun. Oyunlarda kazanmak için hile yapmanın, hırs yapmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorsun. 🤗 Bu yüzden, arkadaşların seni kandırıp, oyunlarda geri plana attığında bile, bunu hiç de umursamıyorsun. Çünkü sen, oyunların gerçek amacını biliyorsun: Eğlenmek. Ve işte bu yüzden, sen oyun dünyasının en değerli karakterlerinden birisin. Ee, doğru bildik mi? Yorumlara bekliyoruz! 🧡👇

Hile Yaparken Yakalanan Karakter!

Hile Yaparken Yakalanan Karakter!

Verdiğin cevaplara göre sen hile yaparken yakalanan karaktersin! Oyun dünyasının büyülü atmosferinde kendini kaybeden, her hamlesinde bir sonraki adımı planlayan, stratejiye dayalı taktiklerle rakiplerini alt etmeyi seven bir karakterdesin. Oyunlara olan tutkun, sadece bir hobi olmanın ötesinde, senin için adeta bir yaşam tarzı. 🤗 Ancak bazen, bu tutkunu bir adım daha ileri taşıyıp, oyunlarda hileye başvurduğun oluyor. Tabii ki bu, senin için oyunun bir parçası, belki de biraz daha heyecan katmak için yapılan bir eylem. Fakat hile yaparken yakalandığın anlar da oluyor ve bu durum, arkadaşların arasında küçük çaplı fırtınalar koparıyor. Onların tepkileri karşısında bazen zorlanıyorsun. Çünkü senin için oyun, sadece kazanmakla ilgili değil. Evet, içindeki kazanma arzusu belki de her şeyden daha baskın ama bu arzuyu diğer oyunculara hissettirmeden, onları rahatsız etmeden oyunun tadını çıkarmak istiyorsun. Sonuçta, sen hem hırslı bir oyuncusun hem de oyunların keyfini çıkarabilen birisin. 😇 Tahminimiz doğru mu? Yorumlarda buluşalım. 🤔👇

Ortalığı Karıştıran Karakter!

Ortalığı Karıştıran Karakter!

Verdiğin cevaplara göre sen oyunlarda ortalığı karıştıran karaktersin! Oyun dünyasında adeta bir kasırga gibi esip geçiyorsun! Enerjin ve özgüveninle, her oyunu bir festival havasına çeviriyorsun. 🥳 Oyunları sadece bir eğlence aracı olarak görüyorsun ve bu eğlenceyi sonuna kadar yaşıyorsun. Ama asıl marifetin, ortalığı karıştırmak ve sonrasında kenara çekilip olanları izlemek. Bu kaotik atmosferi yaratma yeteneğin, oyunları daha da eğlenceli hale getiriyor. 🥰Oyunların asıl keyfinin, içindeki kaos ve karmaşada gizli olduğunu düşünüyorsun. Hatta bazen, önemsiz bir oyun parası veya hamle için ortalığı ayağa kaldıran arkadaşlarını izlerken, keyiften dört köşe oluyorsun. 😇 Bu yüzden, arkadaşlarınla oyun oynarken en çok eğlenen kişi muhtemelen sensin. Her oyunu bir eğlence şölenine çeviren bu özelliğinle, oyun dünyasının en renkli karakterlerinden biri olduğunu söylemek hiç de yanıltıcı olmaz. Sence tahminimiz doğru mu? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz! 🤗👇

Her Oyunda Kavga Çıkaran Karakter!

Her Oyunda Kavga Çıkaran Karakter!

Verdiğin cevaplara göre sen her oyunda kavga çıkaran karaktersin! Sen, oyun dünyasının asi ve cesur savaşçısısın! Her oyun alanına adım attığın anda, orada bir fırtına kopuyor. Hiçbir savaşı kaybetmeyen, daima galip gelen, gözü pek bir savaşçı karakterin var. 🤔 Oyun dünyasında cesaretin ve savaşçı ruhun adeta bir efsane. Kazanmak, senin için bir yaşam biçimi. Oyunlar sırasında ortaya koyduğun başarılı performans, sanki kanında varmışçasına doğal ve akıcı. Kazanmanın verdiği o tatmin duygusu, seni mutluluğun zirvesine çıkarıyor. Oyunlarda strateji geliştirmek, tuzaklar kurmak ve ortalığı karıştırmak konusunda da bir numarasın. Her oyununu kazanmak için kurnazca planlar yapar, sinsi tuzaklar kurar ve oyunu kendi lehine çevirirsin. Ama ne yaparsan yap, sonuçta sen böylesin. 😇 İçindeki bu kaotik enerji, seni sen yapan en önemli özelliklerinden biri. İnsandan kaos çıkarırsak, geriye ne kalır ki değil mi sevgili okurum? 🥰 Peki, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını merakla bekliyoruz. 🥳👇

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın