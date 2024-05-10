Masa Oyunlarında Hangi Karaktersin?
Masa Oyunlarında Hangi Karaktersin?
Arkadaşlarımızla saatlerce oynadığımız masa oyunları, hayatımızın unutulmaz anıları arasında. Bazen kavga dövüş birbirimize girdiğimiz, hilelerin yapıldığı, stratejilerin planlandığı oyunların tadı gerçekten de bir başka oluyor. 😇 Peki ya sen? Oyun oynarken hangi karaktere bürünüyorsun? Öğrenmeye hazırsan testimize geçelim! 🥳👇
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1. Öncelikle cinsiyetini seçelim.
2. Karakterini tanıyalım. Oyun oynarken hırslı bir insan mısındır?
3. En sevdiğin oyunu seç bakalım.
4. Arkadaşlarınla Monopoly oynadığını düşün. En yakın arkadaşın üzerinde otel bulunan mülküne geldi ama hiç parası yok. Ne yaparsın?
5. Oynadığın masa oyunlarında genelde kazanır mısın?
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6. Bir arkadaşının, hile yaparak oyundaki bankadan para çaldığını görsen, tepkin ne olur?
7. Sence oyunlar ne için oynanır?
8. Sence sen hangi tür oyunlarda daha iyisin?
9. Arkadaşlarınla tabu oynadığınızı düşün. Senin çok açık bir şekilde anlattığın şeyi takım arkadaşın ısrarla anlamıyor. Tepkin ne olur?
10. Son olarak, bu bilgisayar oyunlarından hangisini daha fazla oynamışsındır?
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Hep Aldatılan Saf Karakter!
Hile Yaparken Yakalanan Karakter!
Ortalığı Karıştıran Karakter!
Her Oyunda Kavga Çıkaran Karakter!
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