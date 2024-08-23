Maaş Artışı İçin Asgari Ücreti Beklemek Şart mı? İş Verenlerin Çalışanlarına Maaş Artışı Yapması İçin 12 Sebep

Her ne olursa olsun; iyi maaş politikaları, yüksek çalışan refahı ve sağlıklı iş ortamı gibi parametrelerin tümü işveren itibarını ve marka imajını olumlu şekilde etkiler. Kendi sektörünün imrenilen markalarından olmak isteyen firmalar, aynı zamanda çalışanlarına en iyi olanakları sunan firmalardır. Dolayısıyla hem sektörün trend belirleyicisi olmak hem de müşteriler ve çalışanlar gözündeki çekiciliğini artırmak için maaş artışlarından daha iyi bir seçenek olmayabilir.