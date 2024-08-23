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Maaş Artışı İçin Asgari Ücreti Beklemek Şart mı? İş Verenlerin Çalışanlarına Maaş Artışı Yapması İçin 12 Sebep

etiket Maaş Artışı İçin Asgari Ücreti Beklemek Şart mı? İş Verenlerin Çalışanlarına Maaş Artışı Yapması İçin 12 Sebep

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 14:01

Yüksek enflasyon, deprem, döviz kuru etkisi ve daha pek çok değişken ekonomik sorunlar yaratarak istihdamı olumsuz etkiliyor. Hal böyle olunca, fiyat artışları ve devamında gelen asgari ücret zamları da kaçınılmaz oluyor. Birçok iş kolu çalışan maaşlarını asgari ücret zamlarından sonra güncellemeyi tercih etse de aslında böyle bir zorunluluk yok. Çünkü çalışanın hak etmesi halinde asgari ücret artışı olsun olmasın maaşlara zam yapılabilir.

İşte işverenlerin çalışanlarına zam yapmasını sağlayan birkaç sebep!

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1. Çalışan Bağlılığı

Çalışan maaşlarına yapılan artışlar şirket bağlılığını doğal olarak pekiştirmenin en kolay yoludur. Özellikle şirkete değer katan çalışanlarını başka firmalara kaptırmak istemeyen yöneticiler, asgari ücret artışlarından bağımsız olarak çalışanlarına zam yapmayı tercih ederler. Durum böyle olduğunda hem şirket uzun vadede daha etkili bir performans elde eder hem de personel değişimine daha az emek harcamaya başlar.

2. Kariyerde İlerleme

Maaş artışında bir diğer söz konusu parametre, çalışanın kariyerinde ilerleme şeklidir. İşine uzun yıllar veren, artık alanında uzmanlık sahibi olan ve diğer elemanlara ustalık yapan kişiler zamı en çok hak eden adaylardandır. Bu çalışanların mevcut motivasyonda çalışmaya devam etmeleri için zam artışı son derece gereklidir, aksi halde şirket ciddi anlamda değer kaybına uğrayabilir.

3. Yetenek Gelişimi

Şirketler, yeni yetenekler keşfetmek ve mevcut çalışanları şirket ideolojisiyle daha uyumlu hale getirmek için ek kaynak ayırabilirler. Şirketin genel başarısını olumlu şekilde etkileyen bu tutum, yetenekli çalışanların maaşlarını artırarak şirkette kalmasını sağlar ve diğer çalışanları daha etkili performans göstermeye teşvik eder.

4. İş Tatmini ve Moral

Maaş zamları, çalışanların iş tatminini ve moral düzeyini artırmak için harikadır. Ayrıca şirket kültürü üzerinde ciddi etkiye sahiptir. Nitekim, tatmin edici maaş artışları, çalışanların motivasyonunu yüksek tutar ve üretkenliğini artırır. Bu da işlerin daha etkili ve verimli şekilde yürütülmesini sağlar.

5. İş Gücü Kalitesi

Yüksek kaliteli iş gücü oluşturan şirketler bu gücü korumak için zam yapmayı tercih edebilirler. Çünkü halihazırda kemik bir kadroya ve değerli bir ekibe sahip olan firmalar, bu yetenekleri dışarıya kaybetme riskine sahiptir. Yetenekli çalışanların şirketten ayrılmasını önlemek için en iyi yöntem ise çalışma şartlarında ve maaşlarda yapılan yeni düzenlemelerdir.

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6. Üstün Performans

Çalışanların üstün performans göstermesi ve alanında yetkinliğe sahip olması şirketlerin işine yarayan durumlar arasındadır. Sonuçta her şirket, çalışanlarına belirli bir kaynak ayırır ve yatırım yapar. Zaman içinde edinilen eğitimler ve iş deneyimi çalışana şirket için vazgeçilemez bir performans artışı sağlar. Bu da düzenli maaş artışlarını beraberinde getirerek hem şirketin hem bireyin mali hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

7. Gider Artışı

Enflasyon oranları ve kira, fatura, tüketim ürünleri gibi yaşam maliyetlerindeki artışlar da maaş güncellemlerinde etkilidir. Sürekli artan maliyetlerin söz konusu olduğu bir ortamda, çalışanın kendini işine verebilmesi için öncelikle tatmin edici bir maaş alması gerekir. Aksi halde iş verimi ve moral-motivasyon düşer, şirket kazançları tehlike altına girer. Bu tür risklerle karşılaşmamak için çalışanların ekonomik refahının korunması gerekir.

8. Ekstra İş Yükü

Ekstra mesai saatleri ve bireysel olarak harcanan fazla efor maaş oranları üzerinde etkilidir. Sonuçta, diğer çalışanlardan daha fazla çalışan ve işin gelişimine katkı sağlayan elemanların ödüllendirilmesi gerekir. Bu nedenle işlerin birçoğunu üzerine alan ve sıkı çalışma performansıyla tanınan kişiler de asgari ücretten bağımsız olarak maaş artışı talep edebilir.

9. Piyasa Rekabeti

İş piyasasındaki rekabet her zaman en tepe noktadadır. Bu nedenle şirketler, piyasadaki en iyi elemanları kendine çekmek için birbiriyle sürekli yarışır. Bu kadar rekabetçi bir piyasada marka değerini korumak için değerli elemanlara istediği maaşları ve şartları sağlamak gerekir. Ayrıca bu tür bir tutum, şirket cazibesini artırarak piyasadaki diğer yeteneklerin de ilgisini çeker.

10. Diğer Personel Zamları

Çalışan ücretlerinde yapılan genel bir iyileştirme söz konusu ise diğer elemanları da aynı şekilde değerlendirmek gerekir. Aksi halde, çalışanlar arasında girilecek rekabet iş performansını ve şirket içi mutluluğu kötü etkileyebilir. Elbette bu tür bir genel iyileştirmede alınan zam oranlarının, çalışanın performansına ve deneyimine bağlı olarak değişiklik göstermesi gayet normaldir.

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11. Şirket Büyümesi

Şirket finansal durumunun giderek iyileşmesi sadece şirket yöneticilerine ve kurucu ekibe değil, çalışanlara da yarar. Çünkü kaynak üretmekte artık daha az zorlanan bu şirketler, başarılarını çalışanlarıyla paylaşma eğilimindedirler. Bu da başarının ortak paylaşılmasını sağlayarak uzun vadeli büyümeyi teşvik eder.

12. Marka İmajı

Her ne olursa olsun; iyi maaş politikaları, yüksek çalışan refahı ve sağlıklı iş ortamı gibi parametrelerin tümü işveren itibarını ve marka imajını olumlu şekilde etkiler. Kendi sektörünün imrenilen markalarından olmak isteyen firmalar, aynı zamanda çalışanlarına en iyi olanakları sunan firmalardır. Dolayısıyla hem sektörün trend belirleyicisi olmak hem de müşteriler ve çalışanlar gözündeki çekiciliğini artırmak için maaş artışlarından daha iyi bir seçenek olmayabilir.

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