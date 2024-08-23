Maaş Artışı İçin Asgari Ücreti Beklemek Şart mı? İş Verenlerin Çalışanlarına Maaş Artışı Yapması İçin 12 Sebep
Maaş Artışı İçin Asgari Ücreti Beklemek Şart mı? İş Verenlerin Çalışanlarına Maaş Artışı Yapması İçin 12 Sebep
Yüksek enflasyon, deprem, döviz kuru etkisi ve daha pek çok değişken ekonomik sorunlar yaratarak istihdamı olumsuz etkiliyor. Hal böyle olunca, fiyat artışları ve devamında gelen asgari ücret zamları da kaçınılmaz oluyor. Birçok iş kolu çalışan maaşlarını asgari ücret zamlarından sonra güncellemeyi tercih etse de aslında böyle bir zorunluluk yok. Çünkü çalışanın hak etmesi halinde asgari ücret artışı olsun olmasın maaşlara zam yapılabilir.
İşte işverenlerin çalışanlarına zam yapmasını sağlayan birkaç sebep!
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1. Çalışan Bağlılığı
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2. Kariyerde İlerleme
3. Yetenek Gelişimi
4. İş Tatmini ve Moral
5. İş Gücü Kalitesi
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6. Üstün Performans
7. Gider Artışı
8. Ekstra İş Yükü
9. Piyasa Rekabeti
10. Diğer Personel Zamları
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