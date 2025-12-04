onedio
Lozan Barış Konferansı’nda TBMM Hükümetini Temsilen Heyet Başkanlığını Kim Üstlendi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.12.2025 - 21:45

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı Türkiye Cumhuriyeti tarihine dair önemli bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “20 Kasım 1922’de başlayıp 24 Temmuz 1923’te tamamlanan Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM’nin hükümet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?” sorusu yöneltildi. Cumhuriyetin kuruluş sürecine dair bu tarihî ayrıntı izleyicilerin dikkatini çekti.

20 Kasım 1922’de başlayıp 24 Temmuz 1923’te tamamlanan Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM’nin hükümet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?

A: Mustafa Kemal Atatürk

B: İsmet İnönü

C: Rauf Orbay

D: Kâzım Karabekir

Doğru Cevap: C: Rauf Orbay

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
