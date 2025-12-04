Lozan Barış Konferansı’nda TBMM Hükümetini Temsilen Heyet Başkanlığını Kim Üstlendi?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı Türkiye Cumhuriyeti tarihine dair önemli bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “20 Kasım 1922’de başlayıp 24 Temmuz 1923’te tamamlanan Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM’nin hükümet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?” sorusu yöneltildi. Cumhuriyetin kuruluş sürecine dair bu tarihî ayrıntı izleyicilerin dikkatini çekti.
