Letterboxd'da Kullanıcı Oylarına Göre En Yüksek Puanı Alan Son Yılların En İyi Anime Mini Dizileri
Letterboxd'da Kullanıcı Oylarına Göre En Yüksek Puanı Alan Son Yılların En İyi Anime Mini Dizileri
Letterboxd'da kullanıcıların oylarına göre en yüksek puanları alan son yılların en iyi anime mini dizilerini sizler için listeledik. Wonder Egg Priority'den Sonny Boy'a hepsi birbirinden güzel bu animeleri kaçırmamanızı öneririz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. The Way of the Househusband, 2021
19. Life Lessons with Uramichi Oniisan, 2021
18. Wonder Egg Priority, 2021
17. The Tatami Time Machine Blues, 2022
16. Bungo Stray Dogs Wan, 2021
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15. Lycoris Recoil, 2022
14. The Heike Story, 2022
13. Sonny Boy, 2021
12. Romantic Killer, 2022
11. Sasaki and Miyano, 2022
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10. Blue Period, 2021
9. Komi Can’t Communicate, 2021
8. Buddy Daddies, 2023
7. SK8 the Infinity, 2021
6. Moriarty the Patriot, 2020
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5. Horimiya, 2021
4. Summer Time Rendering, 2022
3. Cyberpunk: Edgerunners, 2022
2. Kotaro Lives Alone, 2022
1. Ranking of Kings, 2021
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