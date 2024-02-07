Letterboxd'da Kullanıcı Oylarına Göre En Yüksek Puanı Alan Son Yılların En İyi Anime Mini Dizileri

IMDb: 7.7

Özet: Her şey tipik bir eski usul erkek aşkı hikayesi gibi başladı. Kötü çocuk son sınıf öğrencisi, sevimli derecede beceriksiz alt sınıf öğrencisiyle tanışır, ikisinden biri aşık olur ve bu böyle devam eder. Ancak Miyano kendini erkek aşkı uzmanı olarak ilan etse de kendisinin de bir erkek aşkı yaşadığının farkında değildir. Bu da hikayelerinin sonsuza dek mutlu olmasını sağlamanın Sasaki'ye bağlı olduğu anlamına geliyor...!

Oyuncular: Kellen Goff, Joshua Waters, Kayleigh McKee