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Letterboxd'da Kullanıcı Oylarına Göre En Yüksek Puanı Alan Son Yılların En İyi Anime Mini Dizileri

Letterboxd'da Kullanıcı Oylarına Göre En Yüksek Puanı Alan Son Yılların En İyi Anime Mini Dizileri

dizi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 19:01

Letterboxd'da kullanıcıların oylarına göre en yüksek puanları alan son yılların en iyi anime mini dizilerini sizler için listeledik. Wonder Egg Priority'den Sonny Boy'a hepsi birbirinden güzel bu animeleri kaçırmamanızı öneririz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. The Way of the Househusband, 2021

20. The Way of the Househusband, 2021

IMDb: 7.3 

Özet: The Way of the Househusband'da suçla dolu geçmişini arkasında bırakan 'Ölümsüz Ejderha' lakaplı efsanevi yakuza Tatsu geri döner. Üstelik o artık son derece özverili bir ev erkeğidir. 

Oyuncular: Kenjirô Tsuda, Shizuka Itou, Kazuyuki Okitsu

19. Life Lessons with Uramichi Oniisan, 2021

19. Life Lessons with Uramichi Oniisan, 2021

IMDb: 7.3 

Özet: Yetişkin olmak zordur ve Uramichi Omota için bu gerçek ona ağır gelmektedir. Televizyonda bir çocuk programının neşeli egzersiz eğitmeni olsa da o ve iş arkadaşları yetişkinliğin zorluğunu canlı yayında ortaya koymaya devam ediyor. En azından bunun üstesinden gelmeye çalışıyorlar. 

Oyuncular: Amber Lee Connors, Hiroshi Kamiya, Yûichi Nakamura

18. Wonder Egg Priority, 2021

18. Wonder Egg Priority, 2021

IMDb: 7.4 

Özet: Ai, içine kapanma eğilimleri olan, başkalarıyla etkileşime girmemeye çalışan genç bir kız. Gözlerinden birini saçlarının arkasında saklamaktadır. Bir gün, 'Aka' ile tanıştığı ıssız bir atari salonuna uğrar. Onların ısrarıyla gachayı çevirerek bir 'Harika Yumurta' elde eder ve o andan itibaren kaderi değişmeye başlar. 

Oyuncular: Kanata Aikawa, Yûya Uchida, Hiroki Takahashi

17. The Tatami Time Machine Blues, 2022

17. The Tatami Time Machine Blues, 2022

IMDb: 7.5 

Özet: Tarih 12 Ağustos. Kaldığı pansiyonun tek klima ünitesinin uzaktan kumandası yanlışlıkla dökülen kola yüzünden tahrip olunca, 'Ben' bir zaman makinesiyle düne dönüp kumandayı kırılmadan önce kurtarmak için bir plan yapar. Ancak şakacı arkadaşı Ozu, evreni yıkımın eşiğine getirmek anlamına gelse bile geçmiş olaylarla oynamaya karşı koyamaz. Şimdi 'Ben' kendini felaketten kaçınmak için zamanla yarışırken bulur. 

Oyuncular: Jun'ichi Suwabe, Kazuya Nakai, Maaya Sakamoto

16. Bungo Stray Dogs Wan, 2021

16. Bungo Stray Dogs Wan, 2021

IMDb: 7.6 

Özet: Çok sevilen Bungou Stray Dogs'un huzurlu günleri burada. Silahlı Dedektiflik Ajansı ve Mafya'nın karakterleri minyatür formda! Atsushi ve arkadaşlarının şirinleşmesi nedeniyle, bu orijinal eserden farklı bir deneyim. 

Oyuncular: Brian Beacock, Kaiji Tang, Max Mittelman

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15. Lycoris Recoil, 2022

15. Lycoris Recoil, 2022

IMDb: 7.6 

Özet: Lycoris Recoil'de ruhlu bir gizli ajan ve soğuk meslektaşı, mütevazı, büyüleyici bir kafede çalışmakta ve müşterilerine ellerinden geldiğince yardımcı olmaktadırlar. 

Oyuncular: Lizzie Freeman, Jennifer Losi, Xanthe Huynh

14. The Heike Story, 2022

14. The Heike Story, 2022

IMDb: 7.6 

Özet: Biwa adında genç bir yetim, liderlerinin onun olağanüstü psişik yeteneklerine tanık olmasının ardından Heike olarak da bilinen güçlü Taira Klanı tarafından evlat edinilir. Ne yazık ki Biwa'nın öngördüğü gelecek kan, şiddet ve iç savaşla doludur. 12. yüzyılın epik öyküsü Heike Monogatari'den esinlenilmiştir. 

Oyuncular: Takahiro Sakurai, Alicyn Packard, Nazeeh Tarsha

13. Sonny Boy, 2021

13. Sonny Boy, 2021

IMDb: 7.6 

Özet: 16 Ağustos'ta, sonsuz gibi görünen yaz tatilinin ortasında, ortaokul üçüncü sınıf öğrencisi Nagara, gizemli transfer öğrenci Nozomi ve Mizuho ve Asakaze gibi sınıf arkadaşları, sakin günlük yaşamlarından aniden alternatif bir boyutta sürüklenen bir okula taşınırlar. İçlerinde uyanan süper güçlerle hayatta kalmak zorundadırlar. 

Oyuncular: Christopher Wehkamp, Siddhartha Minhas, Kristen McGuire

12. Romantic Killer, 2022

12. Romantic Killer, 2022

IMDb: 7.6 

Özet: Romantic Killer'da bekarlığın keyfini çıkaran Anzu'nun aklındaki son şey aşk olsa da çöpçatan kılıklı ufak tefek bir büyücü aniden hayatını klişelerle dolu bir romantik komediye çevirir. 

Oyuncular: Rie Takahashi, Mikako Komatsu, Yûichirô Umehara

11. Sasaki and Miyano, 2022

11. Sasaki and Miyano, 2022

IMDb: 7.7 

Özet: Her şey tipik bir eski usul erkek aşkı hikayesi gibi başladı. Kötü çocuk son sınıf öğrencisi, sevimli derecede beceriksiz alt sınıf öğrencisiyle tanışır, ikisinden biri aşık olur ve bu böyle devam eder. Ancak Miyano kendini erkek aşkı uzmanı olarak ilan etse de kendisinin de bir erkek aşkı yaşadığının farkında değildir. Bu da hikayelerinin sonsuza dek mutlu olmasını sağlamanın Sasaki'ye bağlı olduğu anlamına geliyor...! 

Oyuncular: Kellen Goff, Joshua Waters, Kayleigh McKee

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10. Blue Period, 2021

10. Blue Period, 2021

IMDb: 7.7 

Özet: Yatora Yaguchi, okulda başarılı olan, ancak sık sık içsel boşluk ve hayal kırıklıklarıyla uğraşan oldukça popüler bir öğrencidir. Bir gün lisesinin sanat kulübündeki bir resimden o kadar etkilenir ki, bu ona resim yapmayı denemek için ilham verir.

Oyuncular: Johnny Yong Bosch, Amber Lee Connors, Chris Tergliafera

9. Komi Can’t Communicate, 2021

9. Komi Can’t Communicate, 2021

IMDb: 7.8 

Özet: Komi Can’t Communicate'te renkli karakterlerle dolu bir lisede öğrenci olan Tadano, utangaç ve asosyal sınıf arkadaşı Komi'nin 100 kişiyle arkadaşlık kurma planına yardımcı olmaya karar verir. 

Oyuncular: Aoi Koga, Gakuto Kajiwara, Rie Murakawa

8. Buddy Daddies, 2023

8. Buddy Daddies, 2023

IMDb: 7.9 

Özet: İki kiralık katil tehlikeli bir mafya babasını öldürdüğünde, bekledikleri son şey adamın dört yaşında bir kızı olmasıdır, artık bir yetimdir. Ancak çocuğun velayetini almaya karar verdiklerinde hayatları alt üst olur! İki kiralık katil, burada bir görev ve orada bir çatışma arasında, besleyici yemekler hazırlamak, çocuğun zihinsel gelişimini teşvik etmek ve küçük olanı kreşe götürmek için zaman bulmak zorunda kalacaklar. 

Oyuncular: David Matranga, Emi Lo, Morgan Berry

7. SK8 the Infinity, 2021

7. SK8 the Infinity, 2021

IMDb: 8.0 

Özet: Reki; S’ye, terk edilmiş bir madende yapılan oldukça gizli ve tehlikeli kaykay yarışlarına, bağımlı lise ikinci sınıf öğrencisidir. Kaykaycılar özellikle “mevzu” ya da yarışlardaki kızışmalara deli olur. Reki, yurt dışında okuyup Japonya’ya nakil olarak gelen Langa’yı alır ve yarışların gerçekleştiği madene götürür. Kaykayla alakalı hiçbir deneyimi olmayan Langa, birden kendisini “S” dünyasının içine çekilmiş halde bulur. 

Oyuncular: Chiaki Kobayashi, Tasuku Hatanaka, Amber Lee Connors

6. Moriarty the Patriot, 2020

6. Moriarty the Patriot, 2020

IMDb: 8.0 

Özet: 19. yüzyılın sonlarına doğru, Britanya İmparatorluğu küresel bir güç hâline gelmişti. Katı bir şekilde uygulanan sınıfsal ayrımdan dolayı asiller yönetimi devralmışken, alt tabakanın başarılı olup yükselme ihtimali ise çok düşüktü. Moriarty ailesinin ikinci oğlu William James Moriarty, küçüklüğünden beri zekâsıyla öne çıkan genç bir matematik profesörüdür. Kardeşleri Albert ve Louis ile beraber basit bir asil hayatı sürmekteydi. Okulun dışında ise William, ihtiyacı olanların problemlerini çözen tanınmış bir özel danışmandı. Fakat nazik tavırları insanı yanıltıyor, başında olduğu grubun asıl amacını saklıyordu. Yuukoku no Moriarty, Sör Arthur Conan Doyle’ın orijinal eserine yeni bir bakış açısı sağlayıp, sahne ışıklarını kötü adamın üzerinde tutarak nasıl ilk ve tek “suçlu danışmanı” olduğunu anlatıyor. 

Oyuncular: Sôma Saitô, Aaron Dismuke, Theo Devaney

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5. Horimiya, 2021

5. Horimiya, 2021

IMDb: 8.1 

Özet: Ortak noktaları gizli bir hayat sürmeleridir. Hori okulda mükemmel bir sosyal kelebektir ama gerçekte küstah bir ev kuşudur. Bu arada, Miyamura kasvetli bir yüzün altında, piercing ve dövmelerle birlikte nazik bir kalp saklamaktadır. Tesadüfi bir buluşmada, ikisi de hiç göstermedikleri bir yönlerini ortaya çıkarır. Bu yeni bir şeye dönüşebilir mi? 

Oyuncular: Haruka Tomatsu, Kôki Uchiyama, Seiichiro Yamashita

4. Summer Time Rendering, 2022

4. Summer Time Rendering, 2022

IMDb: 8.2 

Özet: Ushio'nun ölüm haberini alan Shinpei, memleketi Hitogashima'daki Wakayama Şehri'ne döner ve çocukluk arkadaşının ailesiyle yeniden bir araya gelir. Cenaze sorunsuz geçer, ancak yüzeyin altında adada garip bir şeyler mayalanmaktadır. Bu tenha yaz adasında onu hangi gizemler beklemektedir? 

Oyuncular: Natsuki Hanae, John Choi, Stephen Fu

3. Cyberpunk: Edgerunners, 2022

3. Cyberpunk: Edgerunners, 2022

IMDb: 8.3 

Özet: Dizi, teknoloji ve vücut değiştirmenin takıntı hâline geldiği gelecekteki bir şehirde, Night City'de hayatta kalmaya çalışan bir sokak çocuğunu konu alan bağımsız, 10 bölümlük bir hikâye anlatıyor. Her şeyini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya olan bu çocuk, bir edgerunner, yani siberpunk olarak da bilinen kanun kaçağı bir paralı asker olarak hayatta kalır. 

Oyuncular: Zach Aguilar, Kenichiro Ohashi, Emi Lo

2. Kotaro Lives Alone, 2022

2. Kotaro Lives Alone, 2022

IMDb: 8.4 

Özet: Kotaro Lives Alone'da yalnız küçük bir çocuk tek başına köhne bir apartmana taşınır ve yan dairede yaşayan beş parasız manga sanatçılarıyla arkadaş olur.

Oyuncular: Rie Kugimiya, Cherami Leigh, Kayleigh McKee

1. Ranking of Kings, 2021

1. Ranking of Kings, 2021

IMDb: 8.5 

Özet: Bir kılıç duyamayan, konuşamayan veya kullanamayan Prens Bojji, tahtın tipik bir varisi gibi görünmüyor ve krallığı da aynı fikirde. Ancak yerdeki bir gölge olan Kage ile olan kadersel karşılaşması ona ilk gerçek arkadaşını verir. İkili büyük bir maceraya atıldı ve birlikte her engeli aşabilecek bir bağ kurdu. 

Oyuncular: Hinata Minami, Ayumu Murase, SungWon Cho

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