Lady Gaga Dansıyla Süzülüyor: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
Eylül ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Lady Gaga yeni klibiyle herkesi çok şaşırttı. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Lady Gaga - The Dead Dance
2. Demi Lovato - Here All Night
3. Cardi B - Safe (feat. Kehlani)
4. Miley Cyrus - Secrets
5. Hayley Williams - Parachute
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. RAYE - WHERE IS MY HUSBAND!
7. Tame Impala - Loser
8. Halsey - Drive
9. Nükhet Duru - Söyletme Beni
10. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Geçmişten Geri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Karsu - Una Corda
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın