Lady Gaga Dansıyla Süzülüyor: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Liz Lemon
Liz Lemon
02.10.2025 - 18:15

Eylül ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Lady Gaga yeni klibiyle herkesi çok şaşırttı. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

1. Lady Gaga - The Dead Dance

2. Demi Lovato - Here All Night

3. Cardi B - Safe (feat. Kehlani)

4. Miley Cyrus - Secrets

5. Hayley Williams - Parachute

6. RAYE - WHERE IS MY HUSBAND!

7. Tame Impala - Loser

8. Halsey - Drive

9. Nükhet Duru - Söyletme Beni

10. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Geçmişten Geri

11. Karsu - Una Corda

