Küratör Gaye Donay: "En Özel Devrim Erbil Sergisi: Yatayda Derin, Dikeyde Derin"

Gaye Donay'ı yani kendimi doğru tanımlamak çok uzun yıllarımı aldı.

İnsanlara ve hayata çok emek verdim ve bu emekler beni ben yapandı. Kendim için şöyle diyebilirim artık:

İyi ve etik değerlere sahip bir insanım, yaşamı bir aynada görür gibi, dürüstlükle kavrarım... Gerçek, yalnızca bir kural değil, varoluşumun derin bir yansımasıdır benim için ve her sözümde, davranışımda, içsel bir hakikatin izlerini taşır; yalanı kendisine de başkalarına da ihanet sayarım.

Empati, kalbimin attığı yerdir. Başkalarının acılarını, sevinçlerini, umutlarını hissederek yaşamın derin sularında birlikte yüzmeyi seçerim. Kendimi diğerlerinin yerine koymak, benim için sadece bir erdem değil, varoluşun en saf haliyle paylaşıldığı anların kapısını açan bir anahtardır.

Adalet ise, içimdeki terazidir. Dışarıdaki dünyayı her zaman bu terazinin gözleriyle tartar, hiçbir insanı, hiçbir canlıyı eksik ya da fazla görmeden. Adil olmak, yaşamın bana verdiği en kutsal görevdir, çünkü bilirim ki adalet yoksa huzur da yoktur. Sorumluluk, omuzlarıma yük değil, ruhuma işlenmiş bir anlaşmadır. Yaptığım her işte, söylediğim her sözde, bu anlaşmanın bilinciyle hareket eder; sorumluluklarımı yerine getirmenin sadece bir zorunluluk değil, yaşamı anlamlandıran bir bağ olduğunu hissederim.

Saygı ise, benim sessiz bir duamdır. Herkese ve her şeye, doğaya, insanlara, hayata duyduğu derin bir bağlılıkla yaklaşırım.

Yani ben, yaşamı derinlemesine hisseden, her adımında dünyaya bir parça iyilik ve bilgelik bırakmayı arzulayan biriyim.

Yani; iyilik - adalet ve sorumluluk… Bunları kendime sindirdim.