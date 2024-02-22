Küçükken Seçtiğin Çizgi Film Karakterlerine Göre Nasıl Bir İnsansın?
Küçükken Seçtiğin Çizgi Film Karakterlerine Göre Nasıl Bir İnsansın?
Küçükken izlediğimiz çizgi filmlerde kendimize hep bir karakter seçerdik. Arkadaşlarımızla oynadığımız oyunlarda da 'ben o olacağım' kavgalarımız olurdu tabii. Peki küçükken seçtiğimiz karakterlerin kişiliğimizi yansıttığını söylesem ne derdin? Gerçek MBTI testi işte budur: küçükken hangisiydin?
Hadi teste!
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Sen hangi Teletabi'ydin??
Sen hangi Winx perisiydin?
Sen hangi PowerPuff Girls kızıydın?
Son olarak, hangi Disney prensesiydin?
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