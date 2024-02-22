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Küçükken Seçtiğin Çizgi Film Karakterlerine Göre Nasıl Bir İnsansın?

Küçükken Seçtiğin Çizgi Film Karakterlerine Göre Nasıl Bir İnsansın?

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.02.2024 - 11:08

Küçükken izlediğimiz çizgi filmlerde kendimize hep bir karakter seçerdik. Arkadaşlarımızla oynadığımız oyunlarda da 'ben o olacağım' kavgalarımız olurdu tabii. Peki küçükken seçtiğimiz karakterlerin kişiliğimizi yansıttığını söylesem ne derdin? Gerçek MBTI testi işte budur: küçükken hangisiydin?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sen hangi Teletabi'ydin??

Sen hangi Winx perisiydin?

Sen hangi PowerPuff Girls kızıydın?

Son olarak, hangi Disney prensesiydin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen lider olmak için doğmuşsun. Hayatını yöneterek geçiriyorsun...

Bir göz atalım ve seçtiğin karakterlerin derinliklerine dalalım, daha çocuk yaşlardayken bile içinde yatan liderlik ruhunu fark edebiliyoruz. Hayatın, her bir detayı yönetmeye, düzenlemeye ve organize etmeye dayalı bir oyun gibi görünüyor senin için. Arkadaşlarınla gerçekleştireceğin buluşmalar, doğum günü partileri, özel davetler, iş toplantıları, ödev grupları ve aklına gelebilecek her türlü etkinlik... Hepsi senin düzenlemelerin ve organizasyonların altında imzası olan etkinlikler, değil mi?

Sorumluluk almak, senin için adeta bir ilerleme ve gelişme aracı. Bu durumun seni daha da ileriye taşıyacağına inanıyorsun. Evet, bu durum bazen seni strese sokuyor, çünkü diğerlerinin yapacağı işi beğenmiyorsun ve duruma müdahale etmekten kendini alamıyorsun. Ancak senin dokunuşlarınla her şey düzene giriyor, her şey yoluna giriyor.

Sen, liderlik etmek ve yönetmek için doğmuşsun. Bu, karakterinin en baskın ve belirgin özelliği. İşte bu yüzden, seninle ilgili her detay, senin içindeki bu liderlik ruhunu yansıtıyor. Senin hikayen, senin liderlik serüvenin... Ve bu serüven, seninle birlikte daha da renkli ve heyecan verici bir hal alıyor.

Sen fedakarlık kelimesinin sözlük anlamısın.

Bir karakter analizi yapacak olursak, senin en belirgin özelliğin fedakarlık olduğunu söyleyebiliriz. Bu fedakarlık öyle bir boyutta ki, senin bu duruşunu görenlerin aklına hemen bir anne fedakarlığı geliyor. Pastadan kalan son dilimi bile kendine ayırmadan, bir çatal bile almadan sevdiklerine sunan bir insansın sen. Zor zamanlarda bile kendini öne atan, çoğu kişinin kaçındığı işleri gönüllü olarak üstlenen, hatta olmayan suçu bile üzerine alabilen biri gibisin. Sevdiklerin için yapamayacağın hiçbir şey yok gibi.

Fakat bu fedakarlık sadece sevdiklerin için geçerli. Sevmediklerine karşı oldukça acımasız olabiliyorsun. Hayatını bu fedakarlık ve acımasızlık dengesi üzerine kurmuşsun. Senin gözünde her şey bir dengede ve bu denge tahtasında biri dibe çökecekse, o kişinin kendin olmasını tercih ediyorsun. Fedakarlık ne demek, herkesin senden ders alması gerekiyor. Senin bu duruşun, bu fedakarlığın, herkesin örnek alması gereken bir duruş.

Eğlencenin dibine vurmayı senden öğrenmemiz gerek! Sen eğlence insanısın!

Dünya yansın, tüm kaos ve karmaşa seni etkilemesin, çünkü senin en belirgin özelliğin, enerjin ve eğlenceli ruhun. Herkesin moralinin düştüğü, enerjisinin tükendiği anlarda bile sen, bir enerji patlaması gibi ortama girip, herkesi neşelendiriyor, yüzlerde gülümsemeler oluşturuyorsun. Neşenin ve pozitif enerjinin sınırı yok, sanki bir enerji kaynağısın. Her türlü olumsuzluğu, üzüntüyü içine gömüp, hayatın tadını çıkarmayı biliyorsun. Sevgi, aşk ve yaşam senin için en önemli kavramlar. Her şeyin sona erdiği bir dünyada bile, eğlencenin sona ermesine izin vermezsin. Hayatında bu rolü kimseye kaptırmazsın, çünkü senin karakterin pasiflikten çok uzak, her zaman ışıl ışıl parlıyorsun. Bu yüzden, sakın ola ki, eğlenceli yanını söndürmeye çalışanlara izin verme. Sen, tıpkı bir magazin yıldızı gibi, her zaman ışıldayan, neşe saçan ve enerjisiyle herkesi etkileyen birisin. Sen böyle harikasın!

Sen panik ve stres içinde yuvarlanıp gidiyorsun...

Stres, senin ikinci adın olmuş adeta... Karakterinin en belirgin yanı, stres ve panik dolu bir atmosferde hızla hareket etme yeteneğin. Dışarıdan bakıldığında, stresle başa çıkma konusunda zorlandığın izlenimini yaratsan da, aslında herkesin zor durumda kaldığı anlarda sen devreye giriyorsun ve çözüm üretiyorsun. Küçük sorunlar karşısında bile panikleyip ne yapacağını bilemez bir hale gelsen de, büyük sorunlar karşısında kimse tarafından düşünülemeyecek detayları göz önünde bulundurarak çözüm yolu buluyorsun. Bu özelliğin, seni yoruyor gibi görünse de aslında senin süper gücün olmuş durumda. Eğer bu özelliğini biraz daha hafifletebilirsen, daha etkin bir şekilde kullanabilirsin. Hatta 'boş ver ya' diyenlere karşı bile sadece bir bakışınla onları etkisiz hale getirebilirsin. Ne dersin, bu öneriye kulak vermek ister misin?

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