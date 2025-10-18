onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Küçük Evleri Daha Geniş Gösteren 11 Tüyo

etiket Küçük Evleri Daha Geniş Gösteren 11 Tüyo

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.10.2025 - 12:35

Küçük evleri de geniş ve ferah göstermek mümkün. Tabii ki bunun için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Doğru adımlar ve yöntemlerle daha geniş gözüken alanlar oluşturulabilir. Nasıl mı? Hepsini içeriğimizde anlattık, hadi başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Açık renk duvarlar

1. Açık renk duvarlar

Kabul edelim bej, krem gibi açık renk tonlar alanı çok daha temiz ve ferah gösteriyor. Doğal olarak bir de daha geniş tabii ki! Beyaz, krem ya da pastel tonları kullanarak ışığı yansıtmak mümkün. Koyu renkler de dekor detaylarında verilebilir.

2. Ayna etkisi

2. Ayna etkisi

Bir yeri daha olduğundan daha büyük göstermek istiyorsak formülümüz belli: Aynalar! Özellikle pencere karşısına yerleştirilen aynalar eve ışık dağıtırken alanı genişlettikçe genişletiyor. Ortaya da gerçekten ferah, bol ışıklı ve geniş bir alan kalıyor.

3. Çok amaçlı mobilyalar

3. Çok amaçlı mobilyalar

Kanepe mi, yatak mı, depolama alanı mı? Hepsi bir arada olabilir! Çekyatlar, gizli çekmeceli yataklar ya da katlanır masalar küçük evlerin gizli kahramanları. Eğer altında depolama alanı varsa eşyaları etrafa yaymak yerine altına koyarak yerden tasarruf edilebilir.

4. Minimalist dekorlar

4. Minimalist dekorlar

Büyük biblolar, dekor ürünleri yerine çok az dekorasyon parçası koyarak alanı ferah göstermek mümkün. Her ne kadar fark etmesek de dekorasyon ürünleri çoğaldıkça gözümüze alan daha kalabalık geliyor ve giderek daralıyor. Geniş bir ortam için minimalist dekor anlayışına yönelmek iyi bir tercih olabilir.

5. Gün ışığı etkisi

5. Gün ışığı etkisi

Kalın, koyu perdeler evi bir anda karartabilir. Karanlık alanlar daha basık ve dar görünebilir. Bu yüzden tüllerle gün ışığının eve girmesine izin vermek oldukça etkili bir yöntem. İncecik tüller ya da stor perdelerle odan daha parlak ve geniş görünür.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Boydan boya kaplayan perdeler.

6. Boydan boya kaplayan perdeler.

Tavanı daha yüksek göstermek evi de daha geniş gösterir. Tavana asılan perdeler yere kadar inerse daha uzun bir görüntü oluşturur. Bu sayede tavan da daha yüksek görünür. Yine tavanı daha yüksek gösterecek tablo ve aksesuarlar, aynalar da tercih edilebilir.

7. Dikey raflar

7. Dikey raflar

Dikey raflar alandan tasarruf etmeyi kolaylaştırırken daha yüksek bir görünüm sağlar. Yatay dolaplar yerine tavana kadar çıkan kitaplık ya da raflar kullanmak evi daha geniş gösterir. Hem yerden tasarruf edilebilir hem de evin gözle görülür şekilde uzamasını sağlar!

8. Cam detaylar

8. Cam detaylar

Cam sehpalar ya da şeffaf sandalyeler odanın görünmez kahramanlarıdır. Yer kaplamadan işlerini görürler aynı zamanda da göz yanılsamasıyla odayı daha ferah ve geniş gösterirler. Aynı zamanda çok da şıklar!

9. Açık raflar

9. Açık raflar

Kocaman kapalı dolaplar yerine açık raf sistemleri de odayı daha ferah gösteren noktalardan biridir. Hem dekoratif durur hem de alanı kapatmaz ve ferah bir görünüm sunar.

10. Açık renkli halılar

10. Açık renkli halılar

Büyük desenli, koyu renkli halılar odayı boğar ve daha küçük, dar gösterir. Daha açık tonlu ve mümkünse tek parça halılar mekanı geniş gösterir. Hem de içerideyken daha ferah hissetmeye de olanak sağlar. Halının rengi, boyutu bir anda odayı değiştirir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Sürgülü kapılar

11. Sürgülü kapılar

Küçük evlerde kapıları akıllıca ve mantıklı kullanmak gerekir. Her ne kadar yer kaplamadığını düşünsek de kapılar da açıkken yer kaplar... Sürgülü kapılar küçük evlerin joker kartı olarak karşımıza çıkıyor. Normal kapılar gibi açılıp yer kaplamazlar. Hatta cam sürgülü kapı koyarak odaları birleştirip daha geniş görünmesi de sağlanabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın