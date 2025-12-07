onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Girişimcilik
Kriz Dönemlerindeki Kararların Enerjik Yansımaları - Karma

etiket Kriz Dönemlerindeki Kararların Enerjik Yansımaları - Karma

Dr. Mustafa Çağa
Dr. Mustafa Çağa - Yazio
07.12.2025 - 11:01

Ekonomik krizler, çoğu insan için sadece daralma ve belirsizlik dönemidir. Fakat girişimciler için bu zamanlar aynı zamanda ruhun, sezginin ve kaderin en çok konuştuğu anlardır. Kriz, görünürde ekonomik bir dalgalanma gibi dursa da, aslında evrenin bilinçlere doğru bir çağrı gönderdiği gizli eşiklerden biridir. Maddi dünyanın gürültüsü azalır, görünmez dünyanın sesi yükselir. Bu yüzden girişimcinin kriz döneminde attığı her adım, finansal bir kararın yanı sıra enerjik bir deklarasyon, bir niyet beyanı ve karmasında açılan yeni bir kapıdır.

Büyük düşünürlerin söylediği gibi, “Kriz, ruhun yükselişi için yaratılmış en keskin öğretmendir.” Girişimci ise bu öğretmenin karşısında ya korkuya boyun eğer ya da içindeki bilgeyi uyandırır. İşte tam da bu noktada karma devreye girer. Karma, çoğu insanın sandığının aksine, cezalandırıcı bir mekanizma değildir; daha çok, yaşamın nötr ve şaşmaz “denge yasası”dır. Ne ekersen onu biçersin, ancak bu biçme her zaman aynı mevsimde gerçekleşmez. Bazı tohumlar hemen filizlenir, bazıları yıllar sonra görünür olur. Kriz dönemleri ise bu görünmez hasadı görünür kılan zamanlardır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kriz Zamanı Kararlarının Titreşimi

Kriz Zamanı Kararlarının Titreşimi

Kriz dönemlerinde girişimci iki temel enerji arasında seçim yapar, korku ve farkındalık. Korku enerji alanını daraltır, farkındalık ise genişletir. Korku odaklı kararlar genellikle hızlı, reaktif, savunmacı ve kısa vadeli olur. Bu kararlar evrene şu mesajı gönderir: “Benim için yeterli yok. Kıtlık hakim.” Böyle bir enerji, Bolluk Yasası’yla uyumsuz olduğundan akışta tıkanıklık yaratır.

Farkındalık temelli kararlar ise bambaşka bir titreşim taşır. Bu tür kararlar sakinlikten, sezgiden ve içsel açıklıktan doğar. Girişimci kendine şu soruyu sorabilir: “Bu kararın arkasında hangi duygu var?” Eğer cevap güven, merhamet, adalet, uzun vadeli iyilikse; bu karar evrenin genişleyen, besleyen enerjisiyle uyumlanır. Bu nedenle çoğu zaman krizi fırsata çeviren girişimcilerin gerçekte yaptığı şey, görünmeyen akışla uyumlanmaktan başka bir şey değildir.

Bu noktada nörobilim literatürünün de ilginç bir şekilde bu durumu desteklediğini görüyoruz. Örneğin Carnegie Mellon araştırmacıları, belirsizlik dönemlerinde karar veren kişilerin beyinlerinde prefrontal korteksin sezgi ve uzun vadeli düşünme bölgesinin daha aktif olduğunu önüne koyuyor. Bunu mistik bir dille yorumlayacak olursak. Kriz, zihnin sıradan gürültüsünü susturur, insanı kendi iç sesine yönlendirir. Bu iç ses ise çoğu zaman evrenin yönlendirmesiyle paraleldir. Yani bilimsel düzlemde ‘sezgi’ olarak adlandırdığımız şey, spiritüel düzlemde evrenle uyumlanmış bilinçtir.

Enerji ve Niyetin Görünmez Etkileri

Enerji ve Niyetin Görünmez Etkileri

Girişimcilik dünyasında “niyet” kelimesi çoğu zaman hafife alınır. Oysa niyet, tüm eylemlerin özündeki enerjik çekirdektir. Bir girişimci kriz döneminde işten çıkarma kararı alabilir, fakat bu kararı hangi enerjiyle aldığı karmayı belirler. Eğer bu karar açgözlülükle, hırsla, korkuyla alındıysa bu durum gelecekte başka kapıları kapatabilir. Ancak zaruri bir nedenle, empatiyle, çalışanının geleceğini de düşünerek alınmışsa, aynı eylem tamamen farklı bir enerjik yankı yaratır.

Evren niyetin titreşimini her zaman kaydeder. Çünkü niyet, eylemden önce gelir ve eylemin kaderini belirler. Bu yüzden eski bilge metinler “Niyetin hakikatin tohumudur” der. Spiritüel öğretide niyetin bu kadar önemli olmasının nedeni, insanın evrensel enerjiyle kurduğu görünmez bağın  tam da niyette saklı olmasıdır.

Güncel psikoloji literatürü de bunu destekler. Pozitif psikoloji araştırmalarında, değer-temelli kararlar alan girişimcilerin kriz sonrası toparlanma hızlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni yalnızca duygusal iyilik hali değildir, aynı zamanda kararın arkasındaki tutarlılık, girişimcinin çevresiyle kurduğu güven ve marka algısının güçlenmesidir. Yani niyet hem mistik düzlemde hem sosyal düzlemde yankı bulur.

Krizde Karmanın Dersleri

Kriz dönemleri aslında birer “karmik rötuş” dönemidir. Girişimci bu zamanlarda kendi gölgeleriyle yüzleşir. Erteleme alışkanlığı, riskten kaçma davranışı, sabırsızlık, aşırı kontrol, empati eksikliği… Bu gölgeler, normal zamanlarda görünmezdir, çünkü düzen ve bolluk bu yarıkları kapatır. Fakat kriz geldiğinde evrendeki tüm perde kalkar ve girişimci kendi içsel gerçekliğiyle baş başa kalır.

Bu yüzden bazı krizler bir işin, kapının kapanmasından ziyade, bir bilincin doğmasını sağlar. Aslında çoğu girişimci fark etmeden kendi karmasını iyileştirmek için krizlere davetiye çıkarır. Çünkü çözülmemiş dersler tekrara meyillidir. Evren, bir ders öğrenilene kadar onu yeni formlarla yeniden sunar.

Burada Harvard Business School’dan yapılan bir çalışmayı kendi yorumumla aktarmak isterim. Çalışma, kriz döneminde etik dışı karar veren şirketlerin bir kısmının kısa vadeli kazanç sağladığını, fakat uzun vadede bu kararların yönetici sirkülasyonundan müşteri kaybına kadar çok daha ağır bir bedelle geri döndüğünü ortaya koyuyor. Bu durumu mistik bir gözle yorumladığımızda ortaya çıkan tablo nettir.

Karma asla acele etmez, fakat asla unutmaz. Evrenin terazisi sabırlıdır ama adildir.

Enerjinin İş Kültürüne Yansıması

Enerjinin İş Kültürüne Yansıması

Girişimcinin enerjisi, işin ruhudur. Bu yüzden bazı şirketler aynı sektörde, aynı koşullarda, aynı krizi yaşasalar da tamamen farklı sonuçlar alırlar. Kimileri batarken kimileri güçlenir. Bunun nedeni yalnızca iyi yönetim değildir; işin ardındaki enerji alanıdır. Eğer işin kurucusu korku, güvensizlik, kıtlık bilinci taşıyorsa bu enerji şirketin kültürüne, kararlarına ve ilişkilerine yayılır.

Ancak kurucu kişi farkındalık, merhamet, açıklık ve uzun vadeli vizyonla hareket ediyorsa, bu enerji de işin tamamına nüfuz eder. Müşteri bunu hisseder, çalışan bunu hisseder, hatta tedarik zinciri bile bu frekanstan etkilenir. Dolayısıyla girişimcinin enerjisi yalnızca kendisini değil, tüm ekosistemi değiştirir.

Sinirbilimciler buna “duygusal bulaşma” der. Mistik öğretiler ise “enerji alanının genişlemesi” adını verir. İki farklı dil, tek bir gerçeğin iki yorumu.

Kriz Zamanında Evrenin Mesajlarını Okumak

Kriz, evrenin yüksek sesle konuştuğu zamandır. Normalde sezgiler fısıltıyla gelir, kriz döneminde ise ses yükselir. Özellikle girişimcilerin “içlerine doğma”, “içimde bir sıkıntı vardı”, “tam zamanında karar verdim” gibi ifadeleri aslında evrensel akışla uyumlandıkları anların işaretidir.

Günümüzde yapılan bir nöro-kognitif araştırma, sezgisel kararların çok hızlı bilinç dışı değerlendirmeler olduğunu gösteriyor. Fakat mistik öğretiler sezgiyi, insanın kendi kader çizgisiyle uyumlandığı momentler olarak tanımlar. Yani bilim ve mistisizm yine aynı noktada buluşur.

Sezgi, kriz dönemlerindeki en güçlü pusuladır.

“Kriz, dinleyenin bilgeleştiği, dinlemeyenin sürüklendiği zamandır.”

Krizde Alınan Kararların Karmaya Etkisi

Bir kararın karmadaki etkisi yalnızca sonucu ile ölçülmez, arkasındaki duygu, niyet ve enerjiyle birlikte yazılır. Girişimci bir müşteriyi kaybetme korkusuyla sözünden dönebilir Aynı girişimci başka bir gün değerlerinden taviz vermeyerek ağır bir bedel ödemeyi göze alabilir. İlginçtir ki, evren ikinci kararı kaydeder, birincisini değil. Çünkü karma duygusal frekansı dikkate alır.

Büyük bir sufi sözünde şöyle denir:

“Evren, dudaktan değil; kalpten çıkan sözü duyup cevap verir.”Girişimcilikte bu cümle, “Evren eylemi değil, eylemin ardındaki enerjiyi kutsar” anlamına gelir.

Girişimcinin İçsel Uyanışı

Kriz, çoğu girişimci için yol ayrımı gibidir. Kimileri bu dönemi büzülme, savunma ve geri çekilme enerjisiyle karşılar. Kimileri ise bu zamanı içsel gücün aktive olduğu bir dönüşüm alanı olarak görür. Büyük dönüşümlerin çoğu içsel krizlerden sonra gelir; büyük iş fikirleri yoğun baskı dönemlerinde doğar; büyük girişimler büyük karanlıkların içinden geçer. Çünkü karanlık, ışığın doğduğu yerdir.

“Karanlık, ışığın yokluğu değil; ışığa giden yolun başlangıcıdır.”

Kriz dönemleri, girişimci için sadece strateji güncelleme zamanları değildir. Bu dönemler, ruhun derin bir uyanışa çağrıldığı özel eşiklerdir. Attığın her adım, söylediğin her söz, verdiğin her karar bu eşikte daha da görünür hale gelir. Evren adeta büyüteci açar ve “Gerçek niyetin ne?” diye sorar.Karma, bu görünmez sınavların sessiz takipçisidir. Fakat bu takip bir tehdit değil, bilgece bir öğretidir. Çünkü karma, insanı cezalandırmaktan ziyade aydınlatmak için vardır. Kriz, evrenin yüksek sesle konuştuğu andır.

“Evren, cesurları sınar; yüreği temiz olanları ise destekler.”

Instagram

LinkedIn

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr. Mustafa Çağa
Dr. Mustafa Çağa
Yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam