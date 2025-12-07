Kriz Dönemlerindeki Kararların Enerjik Yansımaları - Karma

Girişimcilik dünyasında “niyet” kelimesi çoğu zaman hafife alınır. Oysa niyet, tüm eylemlerin özündeki enerjik çekirdektir. Bir girişimci kriz döneminde işten çıkarma kararı alabilir, fakat bu kararı hangi enerjiyle aldığı karmayı belirler. Eğer bu karar açgözlülükle, hırsla, korkuyla alındıysa bu durum gelecekte başka kapıları kapatabilir. Ancak zaruri bir nedenle, empatiyle, çalışanının geleceğini de düşünerek alınmışsa, aynı eylem tamamen farklı bir enerjik yankı yaratır.

Evren niyetin titreşimini her zaman kaydeder. Çünkü niyet, eylemden önce gelir ve eylemin kaderini belirler. Bu yüzden eski bilge metinler “Niyetin hakikatin tohumudur” der. Spiritüel öğretide niyetin bu kadar önemli olmasının nedeni, insanın evrensel enerjiyle kurduğu görünmez bağın tam da niyette saklı olmasıdır.

Güncel psikoloji literatürü de bunu destekler. Pozitif psikoloji araştırmalarında, değer-temelli kararlar alan girişimcilerin kriz sonrası toparlanma hızlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni yalnızca duygusal iyilik hali değildir, aynı zamanda kararın arkasındaki tutarlılık, girişimcinin çevresiyle kurduğu güven ve marka algısının güçlenmesidir. Yani niyet hem mistik düzlemde hem sosyal düzlemde yankı bulur.

Krizde Karmanın Dersleri

Kriz dönemleri aslında birer “karmik rötuş” dönemidir. Girişimci bu zamanlarda kendi gölgeleriyle yüzleşir. Erteleme alışkanlığı, riskten kaçma davranışı, sabırsızlık, aşırı kontrol, empati eksikliği… Bu gölgeler, normal zamanlarda görünmezdir, çünkü düzen ve bolluk bu yarıkları kapatır. Fakat kriz geldiğinde evrendeki tüm perde kalkar ve girişimci kendi içsel gerçekliğiyle baş başa kalır.

Bu yüzden bazı krizler bir işin, kapının kapanmasından ziyade, bir bilincin doğmasını sağlar. Aslında çoğu girişimci fark etmeden kendi karmasını iyileştirmek için krizlere davetiye çıkarır. Çünkü çözülmemiş dersler tekrara meyillidir. Evren, bir ders öğrenilene kadar onu yeni formlarla yeniden sunar.

Burada Harvard Business School’dan yapılan bir çalışmayı kendi yorumumla aktarmak isterim. Çalışma, kriz döneminde etik dışı karar veren şirketlerin bir kısmının kısa vadeli kazanç sağladığını, fakat uzun vadede bu kararların yönetici sirkülasyonundan müşteri kaybına kadar çok daha ağır bir bedelle geri döndüğünü ortaya koyuyor. Bu durumu mistik bir gözle yorumladığımızda ortaya çıkan tablo nettir.

Karma asla acele etmez, fakat asla unutmaz. Evrenin terazisi sabırlıdır ama adildir.