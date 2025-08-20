Kritik Durumlarda Ne Diyeceklerini Bilemeyip Kurdukları Absürt Cümlelerle Güldürenler
Bazı anlar olur ki ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Özellikle kötü durumlarda, karşı tarafı nasıl teseli etmeniz gerektiğinden emin olamayabilirsiniz. Bu nedenle taziye için telefon etmek, bir hastanın durumunu sormak oldukça zor olabilir.
X kullanıcıları, ne diyeceklerini bilemediklerinde verdikleri absürt cevapları paylaştı.
Bakalım aralarından size de tanıdık gelen var mı? :)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boşanan bir arkadaşınıza ne dersiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Peki ya tutuklanan müvekkile?
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Peki sizin böyle anılarınız var mı? :)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın