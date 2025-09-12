Korsan Olsaydın Lakabın Ne Olurdu?
Korsanlar sadece denizlerin hükümranı değil, aynı zamanda özgürlüğün, maceranın ve korkusuzluğun da simgesiydi. Her korsanın kendine has bir lakabı vardı; kimisi cesaretiyle, kimisi zekâsıyla, kimisi de acımasızlığıyla ün saldı. Peki, sen 7 denizin üzerinde yelken açsaydın sana hangi korsan lakabı takılırdı? Bu testte karakterine göre tayfanın sana vereceği lakabı öğrenebilirsin!
Haydi başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçerek başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir korsan gemisinde hangi görevi seçerdin?
3. Hazineyi bulduğunda ne yaparsın?
4. Korsan bayrağında hangi sembol olsun isterdin?
5. En güçlü yanın nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Deniz yolculuğunda seni en çok ne heyecanlandırır?
7. Gemide hangi içeceği tercih edersin?
8. Korsan kıyafetin nasıl olurdu?
9. Nasıl savaşacaksın?
10. Bir korsan gemisi seçsen hangisi sana uygun olurdu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Denizlerin Sireni
Fırtına Kraliçesi
Gece Korsanı
Denizlerin Özgür Ruhu
Kara Yel
Kanlı Kaptan
Demir Pençe
Ejderha Ruhu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın