Köpeğin Sana Ne Kadar Güveniyor?
Köpeğinle aranızdaki bağ ne kadar güçlü? Bu test, küçük ipuçlarıyla dostunun kalbine ne kadar yakın olduğunu keşfetmene yardımcı olacak. Hem dostluğunuzu daha iyi tanıyacak hem de aranızdaki sevgi ve güvenin derinliğini hissedeceksin.
Hazırsan, başlayalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalm! Yüksek bir ses (örneğin gök gürültüsü) duyduğunda sana yaklaşır mı?
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2. Köpeğin elinden yemek yer mi?
3. Köpeğini nereden sahiplendin?
4. Tasmasını sana kolay taktırıyor mu?
5. Ne kadar arkadaş canlısı olduğunu puanla! (1 en az 5 en çok olacak şekilde puanla!)
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6. Köpeğinin çocuklarla arası nasıl?
7. Patili dostun hangisinden daha çok zevk alıyor?
8. Son olarak, köpeğin hangi oyuncağı seçerdi?
Köpeğinin sana olan güveni sonsuz!
Sana güveniyor!
Güvenmeye çalışıyor!
Şimdilik güvenemiyor!
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