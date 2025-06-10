Bu güvensizlik seninle ilgili değil; büyük ihtimalle onun geçmişinde yaşadıklarından kalan izlerle ilgili. Belki terk edildi, belki şiddet gördü ya da uzun süre yalnız kaldı… Şimdi sana yaklaşırken tedirgin olması, içine kapanması seni üzmesin. Onun ihtiyacı olan şey; anlayış, sabır ve koşulsuz bir sevgi. Ve sen, tam da bu testi çözecek kadar içtensen, onun için zaten doğru kişisin. Küçük adımlar at, zorlamadan, sadece yanında olarak… Çünkü güven bir anda oluşmaz. Ama sen bu yolu onunla birlikte yürümeye hazırsan, o bir gün kalbinin tüm kapılarını sana açacak.