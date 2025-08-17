Koltukta Oturup Dünyayı Değiştirmeyi Düşünürken Çalanlar
Koltukta, battaniyeye sarılı, gözler tavanda… Bir yandan dünyanın gidişatına içten içe sinirli, bir yandan kendi hayatına dair sorgulamalardasın. Belki devrim yapmayacaksın ama Spotify çalma listene küçük bir isyan katmanda hiçbir sakınca yok. İşte oturduğun yerden evreni kurtarmaya çalışırken eşlik eden o şarkılar:
1. Victor Jara – El Derecho de Vivir en Paz
2. Joan Baez – Here's to You
3. Zülfü Livaneli – Merhaba
4. Değişir Dünya (feat. Çilekeş)
5. Rehber – Sorgu
6. Bulutsuzluk Özlemi – Evrenden Geçerken
7. Duman – Hayatı Yaşa
8. Pentagram – Bir
9. Cem Karaca – Resimdeki Gözyaşları
10. Yeni Türkü – Telli Telli
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
