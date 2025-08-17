onedio
Koltukta Oturup Dünyayı Değiştirmeyi Düşünürken Çalanlar

Ecem Bekar
17.08.2025 - 23:40

Koltukta, battaniyeye sarılı, gözler tavanda… Bir yandan dünyanın gidişatına içten içe sinirli, bir yandan kendi hayatına dair sorgulamalardasın. Belki devrim yapmayacaksın ama Spotify çalma listene küçük bir isyan katmanda hiçbir sakınca yok. İşte oturduğun yerden evreni kurtarmaya çalışırken eşlik eden o şarkılar:

1. Victor Jara – El Derecho de Vivir en Paz

2. Joan Baez – Here's to You

3. Zülfü Livaneli – Merhaba

4. Değişir Dünya (feat. Çilekeş)

5. Rehber – Sorgu

6. Bulutsuzluk Özlemi – Evrenden Geçerken

7. Duman – Hayatı Yaşa

8. Pentagram – Bir

9. Cem Karaca – Resimdeki Gözyaşları

10. Yeni Türkü – Telli Telli

