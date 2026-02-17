Klibiyle Her Yeri Oynatan O Parça: This Is America
Childish Gambino bir diğer ismiyle Donald Glover'ın This Is America’sı çıktığı dönemde her yeri oynatmıştı. İçinde barındırdığı anlamlar, mesajlar ile bambaşka bir eser olarak karşımıza çıktı. Gelin birlikte Amerika’daki ırkçılık, silah şiddeti, polis vahşeti ve eğlence kültürünün bu şiddeti nasıl görünmez kıldığı üzerine sert bir eleştiri niteliğine sahip bu parçayı ve klibi inceleyelim!
Şarkının ani ritim ve ton değişimleri, Amerika’daki çelişkili yaşam gerçekliğini yansıtıyor.
Klibin başındaki Jim Crow duruşu, ırkçılığın tarihsel sürekliliğine güçlü bir gönderme yapıyor.
Klip boyunca silahların özenle korunması, insan hayatının ikinci plana atıldığını açıkça gösteriyor.
Ön plandaki danslar, izleyicinin dikkatini bilinçli olarak arka plandaki şiddetten uzaklaştırıyor.
Kilise korosunun vurulduğu sahne, modern Amerika’daki ırkçı saldırılara doğrudan bir gönderme taşıyor aslında.
Klip boyunca durmaksızın devam eden kaos, şiddetin normalleştiğini gösteriyor.
Gambino’nun performansı, siyah bedenin eğlence üretme baskısını eleştiriyor.
Finaldeki karanlık kaçış, sürekli bir korku ve hayatta kalma halini simgeliyor, hepsini izlemek için:
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
