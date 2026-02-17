Klibiyle Her Yeri Oynatan O Parça: This Is America

Childish Gambino bir diğer ismiyle Donald Glover'ın This Is America’sı çıktığı dönemde her yeri oynatmıştı. İçinde barındırdığı anlamlar, mesajlar ile bambaşka bir eser olarak karşımıza çıktı. Gelin birlikte Amerika’daki ırkçılık, silah şiddeti, polis vahşeti ve eğlence kültürünün bu şiddeti nasıl görünmez kıldığı üzerine sert bir eleştiri niteliğine sahip bu parçayı ve klibi inceleyelim!