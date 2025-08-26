onedio
Kıyafetlerdeki Yağ Lekesi Nasıl Hemen Çıkartılır?

Kıyafetlerdeki Yağ Lekesi Nasıl Hemen Çıkartılır?

Metehan Bozkurt
26.08.2025 - 11:52

Kıyafetinizin üzerine yağ damladı ve leke oluştu mu? Endişelenmeyin, evdeki basit malzemelerle bu lekeleri hızla yok edebilirsiniz. İşte bilmeniz gereken etkili yöntemler!

Hepimizin başına gelmiştir: Yemek yerken kıyafetimize yağ damlar ve bir bakmışsınız leke oluşmuş.

Üstelik yeni bir elbise söz konusuysa bu durum tam bir felaket olabilir. Çünkü üzerinde fark edilen bir yağ lekesiyle dışarı çıkmak pek mümkün değil. Peki ne yapmalı?

Aslında birkaç hızlı ve pratik çözüm var.

1. Hızlı olun

Leke oluşur oluşmaz müdahale edin. Ne kadar uzun süre beklerse, leke o kadar zor çıkar. Fazla yağı hemen kağıt havluyla nazikçe alın.

2. Mısır Nişastası veya Karbonat Kullanın

Lekenin üzerine bolca mısır nişastası veya karbonat serpin. Bu tozlar yağı emmeye yardımcı olur. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra tozu fırçalayın.

3. Bulaşık Deterjanı İşe Yarıyor

Biraz bulaşık deterjanını lekenin üzerine sürün. Şaşıracaksınız ama bulaşık deterjanı yağ lekelerine karşı gerçekten çok etkili. Fazla deterjanı ılık suyla durulayın.

4. Kıyafetinizi Normal Şekilde Yıkayın

Etiketteki bakım talimatlarına uygun olarak kıyafetinizi yıkayın.

