Kişilik Testi: Simit Ayran mı Simit Çay mı?
Kişilik Testi: Simit Ayran mı Simit Çay mı?
Bambaşka bir karakter testiyle karşınızdayız. Bazı lezzetler vardır ki seven kadar sevmeyeni de oldukça çoktur. Peki sen hangi lezzet taraftarısın?
Kişilik Testi: Simit Ayran mı Simit Çay mı?
Haydiiii!
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Sen hangisini tercih ediyorsun?
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Hayatına renk getirmek ve yeniliklere açık olmak seni daha dinç ve enerjik tutuyor.
Alışkanlıklarına sıkı sıkı bağlısın bu nedenle de en küçük değişiklik seni rahatsız edebiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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