Cildin Kaç Yaşında?
Senin cildin kaç yaşında? Cildine nasıl bakıyorsun? Cildine nasıl baktığın cilt yaşını da etkiliyor. Sen bize cilt rutinini ve cilt tipini anlat biz de cildinin kaç yaşında olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Günde kaç saat uyuyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sabah ve akşam cildini temizliyor musun?
3. Cilt tipin nasıl?
4. Günlük olarak güneş kremi kullanıyor musun?
5. Cilt bakım rutinin nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Cildinde sık sık leke, kızarıklık veya hassasiyet oluşuyor mu?
7. Gün içinde ne kadar su içiyorsun?
8. Cilt bakım rutininde serum kullanıyor musun?
Senin cildin 18 ile 25 yaş arasında!
Senin cildin 26 ile 35 yaş arasında!
Senin cildin 36-45 yaş arasında!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın