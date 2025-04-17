Cildin Kaç Yaşında?

Cildin genel olarak ışıltılı ama bazı dönemlerde yorgun ve stresli görünüyor. Güneş korumasını ihmal etmemeli ve daha fazla nemlendirme yapmalısın. Zaman zaman cilt bakım rutinini, beslenme ve yaşam alışkanlıklarını aksatıyorsun. Bu yüzden biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Eğer birkaç küçük değişiklik yaparsan, cildin daha genç ve parlak görünebilir!