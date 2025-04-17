Boşanma İddiaları Bir Yana "James Bond" ile Yan Yana: Pelin Akil Sürpriz Karşılaşmayı Paylaştı

2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan çift, uzun süre örnek evlilikleriyle magazin dünyasında takdir toplamıştı. Sosyal medyada sıkça paylaştıkları mutlu aile pozlarıyla adeta “masal gibi” bir evliliğin temsilcisi olan ikili son aylarda ise ayrılık iddialarıyla gündemden düşmüyor.

Çiftin birlikte görüntü vermemesi ve sosyal medyada birbirlerinden uzak durmaları bu söylentileri güçlendirirken, geçtiğimiz haftalarda Pelin Akil’in radikal bir imaj değişikliğiyle saçlarını kısacık kestirmesi “yeni bir başlangıç” yorumlarına neden olmuştu.

Akil, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin ayrılık sorularına “Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var, konuşmayı uygun bulmuyoruz” sözleriyle kaçamak yanıtlar vermişti.