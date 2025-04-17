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Boşanma İddiaları Bir Yana "James Bond" ile Yan Yana: Pelin Akil Sürpriz Karşılaşmayı Paylaştı

Boşanma İddiaları Bir Yana "James Bond" ile Yan Yana: Pelin Akil Sürpriz Karşılaşmayı Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.04.2025 - 14:33

Son zamanlarda magazin gündeminde boşanma haberleriyle adını sıkça duyuran ünlü oyuncu Pelin Akil, yakın çevresine boşanmak istediğini dile getirdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Evliliğiyle ilgili yankılar hala tazeyken, bu kez bambaşka bir nedenle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. 

New York’ta tatilde olan oyuncu, dünyaca ünlü aktör Pierce Brosnan’la aynı karede yer aldı. James Bond karakteriyle hafızalara kazınan Brosnan’la karşılaştığı anları Instagram’dan paylaşan Pelin Akil, takipçilerini şaşırttı. 

İşte o paylaşım...

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Pelin Akil, 2006 yılında “Arka Sıradakiler” dizisinde tanıştığı oyuncu Anıl Altan’la 2016’da hayatını birleştirmişti.

Pelin Akil, 2006 yılında “Arka Sıradakiler” dizisinde tanıştığı oyuncu Anıl Altan’la 2016’da hayatını birleştirmişti.

2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan çift, uzun süre örnek evlilikleriyle magazin dünyasında takdir toplamıştı. Sosyal medyada sıkça paylaştıkları mutlu aile pozlarıyla adeta “masal gibi” bir evliliğin temsilcisi olan ikili son aylarda ise ayrılık iddialarıyla gündemden düşmüyor.

Çiftin birlikte görüntü vermemesi ve sosyal medyada birbirlerinden uzak durmaları bu söylentileri güçlendirirken, geçtiğimiz haftalarda Pelin Akil’in radikal bir imaj değişikliğiyle saçlarını kısacık kestirmesi “yeni bir başlangıç” yorumlarına neden olmuştu. 

Akil, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin ayrılık sorularına “Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var, konuşmayı uygun bulmuyoruz” sözleriyle kaçamak yanıtlar vermişti.

Posta gazetesi yazarı Tolga Bozduman’ın iddiasına göre ise, Pelin Akil yakın çevresine “İlk fırsatta boşanmak istiyorum” demiş, hatta eşiyle yaşadığı evi terk ederek Beykoz’da başka bir eve taşınmıştı.

Posta gazetesi yazarı Tolga Bozduman’ın iddiasına göre ise, Pelin Akil yakın çevresine “İlk fırsatta boşanmak istiyorum” demiş, hatta eşiyle yaşadığı evi terk ederek Beykoz’da başka bir eve taşınmıştı.

Bu iddiaların ardından ise çiftin sosyal medya etkileşimleri kafa karıştırmıştı. Akil’in kızlarıyla at bindiği bir paylaşımı Anıl Altan’ın da paylaşarak “Güzel anlar için” notunu düşüp eşini etiketlemesi, ayrılık söylentilerine gölge düşürmüştü.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ancak şimdi Pelin Akil’in gündem olmasının sebebi bambaşka.

Ancak şimdi Pelin Akil’in gündem olmasının sebebi bambaşka.

New York’ta tatilde olan oyuncu, dünyaca ünlü aktör Pierce Brosnan’la aynı mekanda yemek yerken karşılaştı. Bu sürpriz karşılaşmayı Instagram hesabından paylaşan Akil, Brosnan’la çekilen fotoğrafına “Ve bakın öğle yemeğinde kiminle karşılaştık?” notunu ekledi. 

Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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