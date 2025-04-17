Boşanma İddiaları Bir Yana "James Bond" ile Yan Yana: Pelin Akil Sürpriz Karşılaşmayı Paylaştı
Son zamanlarda magazin gündeminde boşanma haberleriyle adını sıkça duyuran ünlü oyuncu Pelin Akil, yakın çevresine boşanmak istediğini dile getirdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Evliliğiyle ilgili yankılar hala tazeyken, bu kez bambaşka bir nedenle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
New York’ta tatilde olan oyuncu, dünyaca ünlü aktör Pierce Brosnan’la aynı karede yer aldı. James Bond karakteriyle hafızalara kazınan Brosnan’la karşılaştığı anları Instagram’dan paylaşan Pelin Akil, takipçilerini şaşırttı.
İşte o paylaşım...
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Pelin Akil, 2006 yılında “Arka Sıradakiler” dizisinde tanıştığı oyuncu Anıl Altan’la 2016’da hayatını birleştirmişti.
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Posta gazetesi yazarı Tolga Bozduman’ın iddiasına göre ise, Pelin Akil yakın çevresine “İlk fırsatta boşanmak istiyorum” demiş, hatta eşiyle yaşadığı evi terk ederek Beykoz’da başka bir eve taşınmıştı.
Ancak şimdi Pelin Akil’in gündem olmasının sebebi bambaşka.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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