Altınlar Havada Uçuştu, Ünlüler Sahneye Çıktı: Fenomen Aleyna Dalveren'in Her Detayı Olay Olan Düğünü
Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve oyuncu Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile dillere destan bir düğünle dünyaevine girdi. Düğün, sadece ihtişamıyla değil; katılan ünlüler, havada uçuşan altınlar ve sosyal medyada paylaşılan karelerle de gündem oldu.
Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun göbek şovu, İbrahim Tatlıses’in sahne performansı ve yaptığı konuşma, Şafak Sezer’in halayları derken gece tam anlamıyla magazin tarihine geçti.
İşte her detayı ayrı bir olay olan o düğünden paylaşılan görüntüler...
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Henüz 5 yaşındayken reklam filmiyle televizyon dünyasına adım atan Aleyna Dalveren, sonrasında “Bugün Ne Giysem” yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı.
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Geçtiğimiz günlerde nişan ve kına gecesindeki iddialı kıyafetleriyle dikkat çeken fenomen, bu kez düğünüyle gündeme oturdu.
Ancak geceyi asıl unutulmaz kılan şey, düğüne katılan birbirinden ünlü isimlerdi.
Şafak Sezer de düğüne renk katan isimlerdendi.
Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun göbek attığı anlar oldu.
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Takı töreni ise tam anlamıyla bir servet değerindeydi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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