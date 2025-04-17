Altınlar Havada Uçuştu, Ünlüler Sahneye Çıktı: Fenomen Aleyna Dalveren'in Her Detayı Olay Olan Düğünü

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve oyuncu Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile dillere destan bir düğünle dünyaevine girdi. Düğün, sadece ihtişamıyla değil; katılan ünlüler, havada uçuşan altınlar ve sosyal medyada paylaşılan karelerle de gündem oldu.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun göbek şovu, İbrahim Tatlıses’in sahne performansı ve yaptığı konuşma, Şafak Sezer’in halayları derken gece tam anlamıyla magazin tarihine geçti.

İşte her detayı ayrı bir olay olan o düğünden paylaşılan görüntüler...