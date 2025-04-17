onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Altınlar Havada Uçuştu, Ünlüler Sahneye Çıktı: Fenomen Aleyna Dalveren'in Her Detayı Olay Olan Düğünü

Altınlar Havada Uçuştu, Ünlüler Sahneye Çıktı: Fenomen Aleyna Dalveren'in Her Detayı Olay Olan Düğünü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.04.2025 - 11:09

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve oyuncu Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile dillere destan bir düğünle dünyaevine girdi. Düğün, sadece ihtişamıyla değil; katılan ünlüler, havada uçuşan altınlar ve sosyal medyada paylaşılan karelerle de gündem oldu. 

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun göbek şovu, İbrahim Tatlıses’in sahne performansı ve yaptığı konuşma, Şafak Sezer’in halayları derken gece tam anlamıyla magazin tarihine geçti. 

İşte her detayı ayrı bir olay olan o düğünden paylaşılan görüntüler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Henüz 5 yaşındayken reklam filmiyle televizyon dünyasına adım atan Aleyna Dalveren, sonrasında “Bugün Ne Giysem” yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı.

Henüz 5 yaşındayken reklam filmiyle televizyon dünyasına adım atan Aleyna Dalveren, sonrasında “Bugün Ne Giysem” yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı.

Oyunculuk kariyerinde “Arka Sokaklar” ve “Umutsuz Ev Kadınları” gibi popüler dizilerde rol alan Dalveren, sosyal medyadaki fenomen kimliğiyle de sık sık gündeme geldi. 

Paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Dalveren, bu kez hayatının en büyük adımını atarak iş insanı Fatih Erdem’le evlendi. 

Aşiret düğünü her detayıyla ayrı konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde nişan ve kına gecesindeki iddialı kıyafetleriyle dikkat çeken fenomen, bu kez düğünüyle gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde nişan ve kına gecesindeki iddialı kıyafetleriyle dikkat çeken fenomen, bu kez düğünüyle gündeme oturdu.

Altın kemer, taç, bileklik ve boyundan aşağıya uzanan altın setlerle adeta “altın gelinlik” giyen Dalveren’in görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı. 

Düğün esnasında cam fanus içinde getirilen milyon dolarlık takılar hayrete düşürdü.

Ancak geceyi asıl unutulmaz kılan şey, düğüne katılan birbirinden ünlü isimlerdi.

Ancak geceyi asıl unutulmaz kılan şey, düğüne katılan birbirinden ünlü isimlerdi.

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, düğünde sahne alarak en sevilen şarkılarını seslendirdi. Tatlıses sahne sırasında damada dönerek, “Kızımı sana emanet ediyorum. Ona iyi bak, birbirinizi sevin ve sayın” diyerek bir konuşma da yaptı.

Şafak Sezer de düğüne renk katan isimlerdendi.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun göbek attığı anlar oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Takı töreni ise tam anlamıyla bir servet değerindeydi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
9
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın