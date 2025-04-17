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Tatilden Dönen Afra Saraçoğlu'nu Havalimanında Bakın Kim Karşıladı: Kucaklaşıp Hasret Giderdiler

Tatilden Dönen Afra Saraçoğlu'nu Havalimanında Bakın Kim Karşıladı: Kucaklaşıp Hasret Giderdiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.04.2025 - 09:16

Yalı Çapkını dizisiyle ün kazanan Afra Saraçoğlu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da epey yakından takip ediliyor. Mert Yazıcıoğlu'nun ardından rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu geçtiğimiz haftalarda ilişkiyi sonlandırmıştı. Dizinin bitmesinin ardından soluğu tatillerde alan Afra Saraçoğlu bu kez babasının yanına Amerika'ya gitti. 

Dönüşte de 'İkinci babam' dediği şoförü karşıladı kendisini. İkili havalimanında sarılarak hasret geçirirken, muhabirler hem özel hayatı hem de 35 milyon TL'lik yatırımı hakkında sorular yöneltti. Ancak genç oyuncu ser verip sır vermedi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen, Kardeş Çocukları, Yeşilçam gibi birçok projede rol alan Afra Saraçoğlu'yu Yalı Çapkını dizisiyle tanıdı birçoğumuz.

Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen, Kardeş Çocukları, Yeşilçam gibi birçok projede rol alan Afra Saraçoğlu'yu Yalı Çapkını dizisiyle tanıdı birçoğumuz.

Şimdilerin en popüler oyuncularından olan Afra Saraçoğlu'yu artık hepimiz tanıyoruz. 

Özellikle Yalı Çapkını dizisiyle magazinde sıkça görmeye alıştığımız güzel oyuncu oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemde. Uzun yıllar Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Saraçoğlu daha sonra gönlünü Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşına kaptırmıştı.

İkili hakkında sık sık aşk iddiaları çıksada reddediyorlardı. Ancak denizde yüzerken yakalanan çiftin aşkı resmen ilan edilmişti. Daha sonra çiftin ilişkisi sallantılı günlerden geçmiş bir küs bir barışık ilerlemişti. Son haftalarda ise yan yana görmeyince ilişkilerinin bittiği ortaya çıkmıştı. 

Yalı Çapkını dizisi de geçtiğimiz günlerde final yapınca Afra Saraçoğlu soluğu ailesiyle ve arkadaşlarıyla tatilde aldı. Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan oyuncuyu bir orda bir burda görüyoruz.

Son olarak babasının yanına Washington'a gitmişti. Dönüşte kameralara takılan Afra Saraçoğlu spor giyimiyle karşımıza çıktı.

Son olarak babasının yanına Washington'a gitmişti. Dönüşte kameralara takılan Afra Saraçoğlu spor giyimiyle karşımıza çıktı.

İstanbul Havalimanı'nda muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu 'Tatildeydim, herhangi bir sorun yoktu' dedi. Uzun bir uçuştan geldiği için yorgun olduğunu belirtti, özel hayatıyla ilgili soruları es geçti. 

Muhabirlerin Mert Ramazan Demir' hakkındaki sorularına 'Ben hiçbir zaman ilişki konuşmuyorum' şeklinde yanıt verdi.

Yüzü olduğu bir reklam kampanyasından yaklaşık 35 milyon TL aldığı ve bu parayı bir ev yatırımı için kullanacağı iddiaları hakkında da cevap vermekten kaçındı.

Yüzü olduğu bir reklam kampanyasından yaklaşık 35 milyon TL aldığı ve bu parayı bir ev yatırımı için kullanacağı iddiaları hakkında da cevap vermekten kaçındı.

Daha sonra kendisini almaya gelen ve yakın çevresine 'İkinci babam' diye tanıttığı şoförüyle kucaklaştı.

İkili hasret giderdikten sonra oradan uzaklaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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