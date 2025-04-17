Tatilden Dönen Afra Saraçoğlu'nu Havalimanında Bakın Kim Karşıladı: Kucaklaşıp Hasret Giderdiler
Yalı Çapkını dizisiyle ün kazanan Afra Saraçoğlu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da epey yakından takip ediliyor. Mert Yazıcıoğlu'nun ardından rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu geçtiğimiz haftalarda ilişkiyi sonlandırmıştı. Dizinin bitmesinin ardından soluğu tatillerde alan Afra Saraçoğlu bu kez babasının yanına Amerika'ya gitti.
Dönüşte de 'İkinci babam' dediği şoförü karşıladı kendisini. İkili havalimanında sarılarak hasret geçirirken, muhabirler hem özel hayatı hem de 35 milyon TL'lik yatırımı hakkında sorular yöneltti. Ancak genç oyuncu ser verip sır vermedi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen, Kardeş Çocukları, Yeşilçam gibi birçok projede rol alan Afra Saraçoğlu'yu Yalı Çapkını dizisiyle tanıdı birçoğumuz.
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Son olarak babasının yanına Washington'a gitmişti. Dönüşte kameralara takılan Afra Saraçoğlu spor giyimiyle karşımıza çıktı.
Yüzü olduğu bir reklam kampanyasından yaklaşık 35 milyon TL aldığı ve bu parayı bir ev yatırımı için kullanacağı iddiaları hakkında da cevap vermekten kaçındı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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