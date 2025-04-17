Tatilden Dönen Afra Saraçoğlu'nu Havalimanında Bakın Kim Karşıladı: Kucaklaşıp Hasret Giderdiler

Yalı Çapkını dizisiyle ün kazanan Afra Saraçoğlu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da epey yakından takip ediliyor. Mert Yazıcıoğlu'nun ardından rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu geçtiğimiz haftalarda ilişkiyi sonlandırmıştı. Dizinin bitmesinin ardından soluğu tatillerde alan Afra Saraçoğlu bu kez babasının yanına Amerika'ya gitti.

Dönüşte de 'İkinci babam' dediği şoförü karşıladı kendisini. İkili havalimanında sarılarak hasret geçirirken, muhabirler hem özel hayatı hem de 35 milyon TL'lik yatırımı hakkında sorular yöneltti. Ancak genç oyuncu ser verip sır vermedi.

Gelin detaylara birlikte bakalım.