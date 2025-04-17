Dinmeyen Evlat Acısı: Oğlu Pars'ı 5 Yıl Önce Kaybeden Ebru Şallı'dan Ölüm Yıl Dönümünde Yürek Burkan Paylaşım

Küçük yaşta lenfomaya yenik düşen Pars Tan’ın ardından 5 yıl geçti… Oğlu Pars’ı her fırsatta anan ve ona olan özlemini dile getiren Ebru Şallı, bu yıl da gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yürek burktu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda oğlunun hastalık sürecini anlatırken isyan eden Şallı, bu kez “Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sen Ponçiğim…” diyerek içini döktü.

İşte detaylar…