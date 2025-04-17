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Dinmeyen Evlat Acısı: Oğlu Pars'ı 5 Yıl Önce Kaybeden Ebru Şallı'dan Ölüm Yıl Dönümünde Yürek Burkan Paylaşım

Dinmeyen Evlat Acısı: Oğlu Pars'ı 5 Yıl Önce Kaybeden Ebru Şallı'dan Ölüm Yıl Dönümünde Yürek Burkan Paylaşım

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.04.2025 - 10:02

Küçük yaşta lenfomaya yenik düşen Pars Tan’ın ardından 5 yıl geçti… Oğlu Pars’ı her fırsatta anan ve ona olan özlemini dile getiren Ebru Şallı, bu yıl da gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yürek burktu. 

Daha önce yaptığı açıklamalarda oğlunun hastalık sürecini anlatırken isyan eden Şallı, bu kez “Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sen Ponçiğim…” diyerek içini döktü.

İşte detaylar…

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Ebru Şallı’yı mutlaka tanıyorsunuz. Güzelliği, zarafeti, zülfit duruşuyla yıllardır ekranların parlayan yüzlerinden biri…

Ebru Şallı’yı mutlaka tanıyorsunuz. Güzelliği, zarafeti, zülfit duruşuyla yıllardır ekranların parlayan yüzlerinden biri…

Spor ve sağlıklı yaşam denince ilk akla gelen isimlerden. Ama sadece güzelliğiyle değil, yaşadığı acılarla da tanıdık onu. Bir insanın başına gelebilecek en büyük felaketlerden biriyle sınandı…

Küçük oğlu Pars’ı henüz 10 yaşındayken kaybetti. 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilen Pars, 16 Nisan 2020’de hayata veda etti. O günden beri Ebru Şallı’nın hayatı hiç eskisi gibi olmadı…

Bugün Pars’ın vefatının üzerinden tam 5 yıl geçti. Ama Ebru Şallı için zaman durdu sanki. Her fırsatta oğlunu anıyor, özlemini dile getiriyor, sosyal medyada duygusal paylaşımlar yapıyor. Bu yıl da farklı olmadı…

Instagram hesabından Pars’la olan fotoğraflarını paylaşan Şallı, satırlarıyla adeta yürek dağladı:

Instagram hesabından Pars’la olan fotoğraflarını paylaşan Şallı, satırlarıyla adeta yürek dağladı:

“Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sen Ponçiğim… çok çok çok kaybetmeden… Melekler neden az kalıyor bu dünyada… Allah bu acıyı hiçbir anne babaya yaşatmasın” diyerek adeta içini döktü.

Ebru Şallı, geçmiş röportajlarında oğlunun hastalık sürecini anlatırken sık sık gözyaşlarına boğulmuştu. Pars’ın ilk belirtilerini fark ettiklerinde halsizlik ve kemik ağrısıyla doktora gittiklerini, tanının konmasının ardından zorlu bir tedavi sürecinin başladığını söylemişti.

“Boyun ağrısı üzerine hastaneye gittik. Doktorlar bir hafta çabaladı ama ağrı geçmedi. MR çekildi, o zaman öğrendik. Dünyamız başımıza yıkıldı. Oğlum meğer bazen ağrı çekiyormuş ama ‘geçer’ diye bize söylemiyormuş” diyerek ilk tanı anını anlatmıştı.

Pars’a ilik nakli gerektiğinde, dünyanın dört bir yanında uygun verici arandı ama bulunamadı.

Pars’a ilik nakli gerektiğinde, dünyanın dört bir yanında uygun verici arandı ama bulunamadı.

Şallı, “Benim dokum Pars’ta da varmış. Literatürde olmayan bir uyumdu ama işe yaradı. İliğim yüzde 100 tuttu. Herkes çok sevinmişti. Artık bitti sanmıştık” demişti. Ama ne yazık ki hastalık tekrarladı…

Acılı anne daha sonra yaptığı açıklamalarda ise kendisini acımasızca eleştirenlere çok sert çıkmıştı.

“Çocuğu olan insanlar korkmalı. Böyle bir acı her an herkesin başına gelebilir. Hiç kimse benden ölmemi beklemesin. Ben nasıl yaşayacağıma kendim karar veririm. Acımı yaşamamın bir şekli var ve kimseye hesap vermem. Pars benim melek oğlumdu. Hâlâ onun kokusunu duyduğum anlar oluyor. O benimle iletişimde…” diyerek hem sitem etmiş hem de duygularını açık yüreklilikle paylaşmıştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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