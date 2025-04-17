Dinmeyen Evlat Acısı: Oğlu Pars'ı 5 Yıl Önce Kaybeden Ebru Şallı'dan Ölüm Yıl Dönümünde Yürek Burkan Paylaşım
Küçük yaşta lenfomaya yenik düşen Pars Tan’ın ardından 5 yıl geçti… Oğlu Pars’ı her fırsatta anan ve ona olan özlemini dile getiren Ebru Şallı, bu yıl da gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yürek burktu.
Daha önce yaptığı açıklamalarda oğlunun hastalık sürecini anlatırken isyan eden Şallı, bu kez “Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sen Ponçiğim…” diyerek içini döktü.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebru Şallı’yı mutlaka tanıyorsunuz. Güzelliği, zarafeti, zülfit duruşuyla yıllardır ekranların parlayan yüzlerinden biri…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram hesabından Pars’la olan fotoğraflarını paylaşan Şallı, satırlarıyla adeta yürek dağladı:
Pars’a ilik nakli gerektiğinde, dünyanın dört bir yanında uygun verici arandı ama bulunamadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın