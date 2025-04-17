Nilsu Aktaş, Hayatını Kaybeden Yapım Amiri 'Taki' Lakaplı Serkan Sükyen'le Olan Videosunu Paylaştı
Şakirpaşa Ailesi dizisinin prodüksiyon ekibinde yer alan Serkan Sükiyen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, dizinin çekimlerinin yapıldığı Büyükada’daki köşkte çıkan yangının hemen ardından geldi. Sükiyen’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sahra-i Cedid Camii’nden kaldırılacak.
Dizide Ayşe karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, arkadaşının ardından sette birlikte geçirdikleri eğlenceli bir anı paylaştı ve “Yattığın yer seni incitmesin canım Taki” notunu düştü.
İşte detaylar…
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakirpaşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin prodüksiyon ekibinde görevli Serkan Sükyen, bir önceki gün yaşanan talihsiz bir olay sonrası hayatını kaybetti.
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Yaşanan üzücü olay sonrası dizinin yapımcısı Medyapım'dan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Dizide Ayşe rolüne hayat veren Nilsu Berfin Aktaş da sette sık vakit geçirdiği arkadaşı Serkan Sükyen ile olan bir videosunu paylaşıp "Canım Taki yattığın yer seni incitmesin" notunu düştü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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