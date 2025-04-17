Nilsu Aktaş, Hayatını Kaybeden Yapım Amiri 'Taki' Lakaplı Serkan Sükyen'le Olan Videosunu Paylaştı

'Bilindiği üzere biz bugün çok büyük bir kayıp yaşadık. Değerli çalışma arkadaşımız 'Taki' Serkan Sükyen'i kaybettik. Acımızı ifade etmek için şu anda kelimeler kifayetsiz. Serkan'ımıza Allah'tan rahmet ve kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Dizimizin dış mekan çekimlerinin yapıldığı Büyükada'daki köşkte bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın çekimler başlamadan önce hazırlık ekibinin çekim ekibini beklemekte olduğu bir anda ve köşkün çekim mekanı olarak kullanılmayan bir odasında vuku bulmuştur. Her türlü yangın güvenliği tedbirleri ve iş güvenliği tedbirlerimiz tam olarak alındığından yangına hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir.

Nitekim yangın sadece başladığı odayla sınırlı kalmıştır. Henüz olayın çok yeni bir olay olması nedeniyle yangının çıkış nedeni tam olarak tespit edilememiş olup, konu ile ilgili olarak Adalar İtfaiyesi'nin yangın raporu beklenmektedir.

Bu olayı mütakiben yangın söndürüldükten sonra, sevgili Serkan Sükyen'in ebediyete göç etmesine neden olan elim olay yaşanmıştır. Kalp krizi olduğunu düşündüren bir durumda köşkün dışında bir anda bilincini kaybetmesi üzerine, kendisi prodüksiyon aracıyla 5 dakika içinde hastaneye yetiştirilmiştir.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hakkın rahmetine kavuşmuştur.'