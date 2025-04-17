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Nilsu Aktaş, Hayatını Kaybeden Yapım Amiri 'Taki' Lakaplı Serkan Sükyen'le Olan Videosunu Paylaştı

Nilsu Aktaş, Hayatını Kaybeden Yapım Amiri 'Taki' Lakaplı Serkan Sükyen'le Olan Videosunu Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.04.2025 - 12:31 Son Güncelleme: 17.04.2025 - 12:32

Şakirpaşa Ailesi dizisinin prodüksiyon ekibinde yer alan Serkan Sükiyen,  geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, dizinin çekimlerinin yapıldığı Büyükada’daki köşkte çıkan yangının hemen ardından geldi. Sükiyen’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sahra-i Cedid Camii’nden kaldırılacak. 

Dizide Ayşe karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, arkadaşının ardından sette birlikte geçirdikleri eğlenceli bir anı paylaştı ve “Yattığın yer seni incitmesin canım Taki” notunu düştü. 

İşte detaylar…

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakirpaşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin prodüksiyon ekibinde görevli Serkan Sükyen, bir önceki gün yaşanan talihsiz bir olay sonrası hayatını kaybetti.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakirpaşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin prodüksiyon ekibinde görevli Serkan Sükyen, bir önceki gün yaşanan talihsiz bir olay sonrası hayatını kaybetti.

Büyükada’daki köşkte yapılan dış mekan çekimleri öncesinde köşkün üst katındaki bir odada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım amiri Taki lakaplı Serkan Sükyen ise yangını söndürme çalışmaları sırasında bir anda yere yığıldı. Kalp hastası olduğu öğrenilen Sükyen kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan üzücü olay sonrası dizinin yapımcısı Medyapım'dan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yaşanan üzücü olay sonrası dizinin yapımcısı Medyapım'dan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bilindiği üzere biz bugün çok büyük bir kayıp yaşadık. Değerli çalışma arkadaşımız 'Taki' Serkan Sükyen'i kaybettik. Acımızı ifade etmek için şu anda kelimeler kifayetsiz. Serkan'ımıza Allah'tan rahmet ve kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Dizimizin dış mekan çekimlerinin yapıldığı Büyükada'daki köşkte bir yangın meydana gelmiştir. 

Yangın çekimler başlamadan önce hazırlık ekibinin çekim ekibini beklemekte olduğu bir anda ve köşkün çekim mekanı olarak kullanılmayan bir odasında vuku bulmuştur. Her türlü yangın güvenliği tedbirleri ve iş güvenliği tedbirlerimiz tam olarak alındığından yangına hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. 

Nitekim yangın sadece başladığı odayla sınırlı kalmıştır. Henüz olayın çok yeni bir olay olması nedeniyle yangının çıkış nedeni tam olarak tespit edilememiş olup, konu ile ilgili olarak Adalar İtfaiyesi'nin yangın raporu beklenmektedir. 

Bu olayı mütakiben yangın söndürüldükten sonra, sevgili Serkan Sükyen'in ebediyete göç etmesine neden olan elim olay yaşanmıştır. Kalp krizi olduğunu düşündüren bir durumda köşkün dışında bir anda bilincini kaybetmesi üzerine, kendisi prodüksiyon aracıyla 5 dakika içinde hastaneye yetiştirilmiştir.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hakkın rahmetine kavuşmuştur.'

Dizide Ayşe rolüne hayat veren Nilsu Berfin Aktaş da sette sık vakit geçirdiği arkadaşı Serkan Sükyen ile olan bir videosunu paylaşıp "Canım Taki yattığın yer seni incitmesin" notunu düştü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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